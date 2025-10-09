Último Momento

Allanan la casa de Espert EL PAIS 09 de octubre de 2025 Luego de su vínculo con el empresario Federico Fred Machado, comenzaron las averiguaciones en el inmueble del funcionario libertario.

Cecilia Romero: “Bajaron muchísimo las donaciones” El Mediador 09 de octubre de 2025 La referente del Merendero Manos de Ayuda invitó a la comunidad a sumarse a una nueva campaña de donación de ropa y alimentos. El espacio no cuenta con ayuda estatal y depende enteramente de la colaboración de los vecinos.

Juan José Ortega instó a fortalecer el presupuesto provincial para salir de la crisis El Mediador LA PROVINCIA 09 de octubre de 2025 El tercer candidato a diputado en la lista de Provincias Unidas Por Santa Cruz dijo que se necesita un “cambio de paradigma” en lo que tiene que ver con el presupuesto provincial. “Hay que tratar de generar la autonomía necesaria para poder fortalecerlo y hacerlo crecer", afirmó.