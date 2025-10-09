Allanan la casa de Espert

Luego de su vínculo con el empresario Federico Fred Machado, comenzaron las averiguaciones en el inmueble del funcionario libertario.

EL PAIS09 de octubre de 2025
La casa del diputado nacional José Luis Espert esta siendo allanada por las vinculaciones con el empresario acusado por narcotráfico Federico ‘Fred’ Machado y la transferencia de 200.000 dólares a la cuenta del funcionario oficialista.

Noticia en desarrollo…

Cecilia Romero: “Bajaron muchísimo las donaciones”

El Mediador
09 de octubre de 2025

La referente del Merendero Manos de Ayuda invitó a la comunidad a sumarse a una nueva campaña de donación de ropa y alimentos. El espacio no cuenta con ayuda estatal y depende enteramente de la colaboración de los vecinos.

