Soledad Boggio: “Hay un alto porcentaje de DNI en resguardo por retirar”

Monserrat Campos: “El sistema electoral es perfecto, no hay posibilidad de fraude”
La subsecretaria de Gobierno y Asuntos Registrales de Santa Cruz dijo que hace 10 días había 1256 DNI en resguardo. "Son números esperables pero queremos que el 100% de los santacruceños tengan el DNI que corresponde en su mano para ir a emitir el sufragio el domingo", expresó.
En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Soledad Boggio, subsecretaria de Gobierno y Asuntos Registrales de Santa Cruz, dijo que se realizó un relevamiento de todos los registros civiles de la provincia para conocer la cantidad de documentos en resguardo.
“Cuando nos acercamos a un registro civil a tramitar nuestro documento de identidad, una vez que la impresión sale de RENAPER, el Correo hace dos visitas a nuestro domicilio. Cuando esas visitas son infructuosas, es decir que no nos pudieron encontrar, el Documento de Identidad vuelve a la sección del registro civil en donde hemos hecho el trámite”, explicó.
Hace 10 días, había 1.256 DNI en resguardo en toda la provincia. A pocos días de las elecciones la cifra bajó un 40% pero “todavía queda un alto porcentaje por retirar”.
“Son números esperables pero nosotros lo que queremos es que el 100% de los santacruceños tengan el DNI que corresponde en su mano para ir a emitir el sufragio el domingo”, expresó.
Boggio recordó que el DNI que figura en el padrón electoral es el que nos habilita a poder votar. “Puede ser posterior pero nunca un documento anterior. Entonces al tener en cuenta eso, es importante que se acerquen a retirar a los registros civiles los DNI que no hayan sido recepcionados en su domicilio”, remarcó.
Las oficinas de Río Gallegos y Caleta Olivia permanecen abiertas de lunes a viernes de 8 a 16 horas, y el resto de la provincia entre las 8 y las 14 horas. Y el día de las elecciones, el domingo 26 de octubre, Gallegos y Caleta abrirá de 10 a 15 horas y el resto de la provincia de 10 a 14 horas.
“Vamos a dar todas las herramientas que tenemos disponibles como Estado para que los ciudadanos puedan emitir su voto”, afirmó.
Por último, Boggio se refirió al lanzamiento de la ventanilla virtual para trámites inmobiliarios y destacó que era una “deuda histórica” del gobierno de Santa Cruz con los vecinos.
“Cada vez que nosotros teníamos que solicitar un informe de dominio teníamos que acercarnos al Registro de Propiedad Inmueble que está en la Av. San Martín 971. Para los que somos de Gallegos eso es natural, pero para el que es de Lago Posadas, Tres Lagos, no lo es. Entonces sí o sí tenían que viajar hasta acá o pagar un gestor o un profesional”, recordó.
“A partir de la semana pasada se habilitó esa ventanilla virtual en donde ya están cargados todos los escribanos de la provincia, es decir que el vecino del Calafate se acerca a alguno de los registros notariales del Calafate y ya puede tramitarlo directamente el certificado de dominio desde ahí. Y el mes que viene, que es la parte más importante, se habilita la ventanilla virtual para que el vecino directamente, sin recurrir al Registro Notarial, pueda iniciar su trámite y que se lo envíen digitalmente”, destacó.
