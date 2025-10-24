Arrancó la veda electoral: qué se puede hacer y qué no

Arrancó la veda electoral: qué se puede hacer y qué noACTUALIDAD24 de octubre de 2025
Este domingo 26 de octubre se vota en todo el país para renovar el Congreso. Todo lo que está prohibido.
En el marco del calendario electoral de este año, el este domingo 26 de octubre se llevan a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional, donde los argentinos deberán elegir 127 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación, por lo que como siempre hay veda electoral.
Como ocurre en todas las elecciones, hay una serie de actividades que quedan prohibidas. Algunas prohibiciones comienzan en un momento más próximo a la apertura de la votación y otras se levantan en el momento mismo en que cierra el horario para votar.
Según consta en el sitio Argentina.gob.ar, en la veda electoral se prohíbe realizar actos públicos de campaña, el proselitismo electoral incluidos los avisos publicitarios y el reparto de boletas y la apertura y funcionamiento de locales partidarios (medida vale también para los posteos en redes sociales y la actividad online destinada a promover el voto de un candidato en particular).
Además, se prohíbe la publicación y difusión de resultados de encuestas o sondeos preelectorales, una medida que estará vigente hasta las 22 del domingo; la venta de bebidas alcohólicas quedará restringida a partir de las 0 del domingo; la portación de armas está prohibida durante la veda electoral y se prohíben los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.
Desde cuándo es la veda electoral por las elecciones legislativas
A las 8 de la mañana del viernes 24 de octubre comienza la veda electoral. A partir de ese momento se prohibirá el reparto de boletas y las actividades proselitistas, entre otras actividades.
Desde entonces y hasta las 21 del domingo 26 de octubre, tres horas después de la finalización de los comicios, hay una serie de actividades que quedan prohibidas.
Hasta cuándo rige la veda electoral por las elecciones legislativas
La veda electoral se extenderá durante todo el fin de semana (viernes y sábado incluido), y recién se levantará a las 21 del domingo 26 de octubre, tres horas después de que hayan cerrado los centros de votación.
Conocé las vías habilitadas por la Justicia Electoral para denunciar irregularidades así como también las faltas y delitos electorales que son penadas por ley.
El Gobierno llega a la elección con los bolsillos más golpeados
