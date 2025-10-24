Los alimentos acumulan una suba de 3% en octubre

Arrancó la veda electoral: qué se puede hacer y qué noACTUALIDAD24 de octubre de 2025
Este domingo 26 de octubre se vota en todo el país para renovar el Congreso. Todo lo que está prohibido.
El Gobierno llega a la elección con los bolsillos más golpeadosEL PAIS24 de octubre de 2025
El precio de los alimentos acumula un alza de 3% en octubre y muestra una aceleración con relación a los meses previos.
Asó lo reveló un informe de la consultora LCG, que precisó que entre el 16 y el 22 de este mes los productos de primera necesidad subieron 1%.
De esta forma, el avance promedio de las últimas cuatro semanas es de 3%.
El dato es sensible porque muestra que el gobierno llega a la elección con el precio de los alimentos golpeando en el bolsillo de las familias.
Los principales aumentos se dieron en lácteos y huevos (3,7%), bebidas e infusiones (3,2%), frutas (1,4%), panificados (0,8%) y carnes (0,3%).
Jugaron a favor las bajas de azúcar (2,3%), verduras (2,1%) y aceites 0,5%).
El incremento en los alimentos también cuestiona las teorías de que el pass trought por la suba del dólar es acotado y apuntala la impresión de que existe una suba de precios reprimida por la pérdida de poder adquisitivo.
Este domingo 26 de octubre se vota en todo el país para renovar el Congreso. Todo lo que está prohibido.
Conocé las vías habilitadas por la Justicia Electoral para denunciar irregularidades así como también las faltas y delitos electorales que son penadas por ley.
El Gobierno llega a la elección con los bolsillos más golpeados
El funcionario dejará su cargo luego de los comicios del domingo, aunque desde su entorno anticiparon su renuncia.
Por fuerte venta de soja y aumento de las importaciones.
Lo hizo a través de dos disposiciones publicadas en el Boletín Oficial. La suspensión rige hasta que el Congreso asigne fondos en el presupuesto.
Lo anunció la entidad que preside Santiago Bausili
Lo anunció a través del Boletín Oficial y amparado en el decreto 70/23 de Sturzenegger
Luego de su vínculo con el empresario Federico Fred Machado, comenzaron las averiguaciones en el inmueble del funcionario libertario.
Integrantes de la colectiva de arte Viento Negro presentaron su museo itinerante y biblioteca transfeminista, una propuesta autogestiva que busca acercar el arte y la lectura a los barrios. En un contexto marcado por la crisis cultural y educativa, el proyecto se levanta como respuesta creativa y política.
Seis empresas integradas en un consorcio presentaron sus propuestas para adjudicarse los diez yacimientos convencionales que YPF cedió a la provincia tras más de 80 años de actividad. El proceso busca reactivar la producción y generar empleo en el norte santacruceño.
La Cámara de Diputados de Santa Cruz no logró reunir el quórum necesario este jueves. Solo nueve legisladores estuvieron presentes para debatir la iniciativa conocida como “Ley Sosa”, que busca reincorporar a Eduardo Sosa al cargo de Procurador General.
El Gobierno llega a la elección con los bolsillos más golpeados
Este domingo 26 de octubre se vota en todo el país para renovar el Congreso. Todo lo que está prohibido.