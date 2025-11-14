Alejandra Suárez: “Buscamos promocionar nuestras carnes patagónicas”

En diálogo con El Mediador, por Tiempo FM 97.5, la nueva presidenta de la Sociedad Rural Río Gallegos, Alejandra Suárez, confirmó que la Fiesta del Cordero se realizará el viernes 5 y sábado 6 de diciembre. Explicó que aún están definiendo la agenda y que “se evalúa la posibilidad de hacer un concurso de asadores”.

Suárez adelantó que buscan ampliar la propuesta gastronómica. “Vamos a tener peña el sábado a la tardecita-noche y estuvimos hablando con los frigoríficos para ver si vamos a tener algo de guanaco para ofrecer también a la comunidad. Vamos a tratar de tener empanaditas, bifes y algunas cosas más para que sea más entretenido y, sobre todo, para promocionar nuestras carnes patagónicas”, expresó.

Sobre la cantidad de corderos disponibles, señaló que aún no hay una cifra confirmada. “Eso lo vamos a saber más sobre la fecha. Recién empiezan a faenar los primeros corderos que están llegando al frigorífico, así que supongo que va a ser lo mismo que el año pasado, creo que entre 1.200 y 2.000”, indicó. Los precios también se conocerán más cerca del evento: “Sobre la marcha seguramente lo van a tener”.

Como novedad, destacó la incorporación de la carne de guanaco: “Tiene una proteína que es buenísima. Como es un producto bien santacruceño, que se comercializa y se faena acá, queremos acompañar su promoción”. No obstante, aclaró que todavía “falta bastante” para que los productores se animen a trabajar más ampliamente con esta especie. “Lo importante es que se puede: se encierra, se lleva al frigorífico, se faena y se hacen las cosas bien, cuidando al animal. Creo que es un recurso que hay que potenciar”, afirmó.

Consultada por la barrera sanitaria, Suárez advirtió que la flexibilización continúa siendo un riesgo. “No deja de ser un problema. Hay que seguir mirando de reojo. No es un tema que se ha solucionado: está entrando carne de zona norte y, si sucede algo con la aftosa, vamos a estar tremendamente afectados”. Señaló que la situación está siendo abordada por las federaciones patagónicas: “No dormís tranquilo, estás como que puede pasar algo en cualquier momento”.

Finalmente, valoró las gestiones que permitirán que Chile vuelva a importar carne argentina. “Eso es buenísimo, porque si nuestro vecino no nos recibe es una muy mala propaganda para nosotros”, concluyó.