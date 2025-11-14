Río Gallegos potencia su industria local con una nueva edición de la Expo Construir

La Municipalidad de Río Gallegos se encuentra ultimando detalles para la realización de la segunda edición de la Expo Construir, que tendrá lugar este sábado 15 y domingo 16 de noviembre, de 15 a 20 horas, en las instalaciones del Tennis Club.

Tras el éxito de la primera edición, que superó ampliamente las expectativas con una gran participación de comercios, empresas y vecinos, esta nueva convocatoria promete consolidarse como un espacio de encuentro clave para el sector de la construcción local.

La secretaria de Construcción Ordenamiento Territorial, Natalia Quiroz, destacó que el objetivo de la Expo Construir es fortalecer los vínculos entre empresas, profesionales, instaladores y proveedores del rubro, generando un ámbito propicio para el intercambio de ideas, la concreción de proyectos y la promoción de productos locales.

“Queremos que la comunidad vea que en Río Gallegos hay comercios y profesionales que ofrecen materiales, revestimientos y servicios de primera calidad, sin necesidad de recurrir a proveedores de otras ciudades”, explicó.

Durante el fin de semana, el público podrá recorrer tres canchas cubiertas con stands comerciales, maquinarias, unidades habitacionales, domos y módulos constructivos, además de un espacio destinado a disertaciones y charlas técnicas.

Entre los expositores se destacan profesionales de la Universidad de Punta Arenas, quienes abordarán temas vinculados a la economía circular en la construcción, así como especialistas locales y representantes de la Secretaría de Pacificación y Obras Públicas de la Municipalidad.

Asimismo, participarán instituciones educativas, como escuelas industriales y universidades, con las cuales el municipio mantiene una estrecha vinculación a través de programas de prácticas profesionalizantes y proyectos conjuntos.

Quiroz subrayó además la importancia del trabajo articulado entre el Estado Municipal y el sector privado, una política impulsada por el intendente Pablo Grasso, que ha permitido concretar obras con materiales de alta calidad y fomentar el desarrollo de proveedores locales.

“Muchos de los comercios y profesionales que participan de esta Expo fueron parte de la transformación que vivió nuestra ciudad. Este evento es también un reconocimiento a ese esfuerzo compartido”, concluyó.