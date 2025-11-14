Río Gallegos potencia su industria local con una nueva edición de la Expo Construir

El evento se realizará este fin de semana,15 y 16 de noviembre, en el Tennis Club y reunirá a comercios, profesionales, instituciones educativas y especialistas del sector. Habrá stands, maquinarias, módulos habitacionales y charlas técnicas para impulsar el vínculo entre el sector público y privado.

LA CIUDAD14 de noviembre de 2025El Mediador El Mediador
SOP_NATALIA-QUIROZ-1536x1229

La Municipalidad de Río Gallegos se encuentra ultimando detalles para la realización de la segunda edición de la Expo Construir, que tendrá lugar este sábado 15 y domingo 16 de noviembre, de 15 a 20 horas, en las instalaciones del Tennis Club.

Tras el éxito de la primera edición, que superó ampliamente las expectativas con una gran participación de comercios, empresas y vecinos, esta nueva convocatoria promete consolidarse como un espacio de encuentro clave para el sector de la construcción local.

720 (2)Santa Cruz suspendió las clases en siete localidades en medio de una doble alerta por fuertes vientos

La secretaria de Construcción Ordenamiento Territorial, Natalia Quiroz, destacó que el objetivo de la Expo Construir es fortalecer los vínculos entre empresas, profesionales, instaladores y proveedores del rubro, generando un ámbito propicio para el intercambio de ideas, la concreción de proyectos y la promoción de productos locales.

“Queremos que la comunidad vea que en Río Gallegos hay comercios y profesionales que ofrecen materiales, revestimientos y servicios de primera calidad, sin necesidad de recurrir a proveedores de otras ciudades”, explicó.

Durante el fin de semana, el público podrá recorrer tres canchas cubiertas con stands comerciales, maquinarias, unidades habitacionales, domos y módulos constructivos, además de un espacio destinado a disertaciones y charlas técnicas.

arcawebpReforma tributaria: el Gobierno analiza eliminar el monotributo y bajar el piso de Ganancias

Entre los expositores se destacan profesionales de la Universidad de Punta Arenas, quienes abordarán temas vinculados a la economía circular en la construcción, así como especialistas locales y representantes de la Secretaría de Pacificación y Obras Públicas de la Municipalidad.

Asimismo, participarán instituciones educativas, como escuelas industriales y universidades, con las cuales el municipio mantiene una estrecha vinculación a través de programas de prácticas profesionalizantes y proyectos conjuntos.

Quiroz subrayó además la importancia del trabajo articulado entre el Estado Municipal y el sector privado, una política impulsada por el intendente Pablo Grasso, que ha permitido concretar obras con materiales de alta calidad y fomentar el desarrollo de proveedores locales.

“Muchos de los comercios y profesionales que participan de esta Expo fueron parte de la transformación que vivió nuestra ciudad. Este evento es también un reconocimiento a ese esfuerzo compartido”, concluyó.

Último Momento
Te puede interesar
webvero (3)

Franciscovic: “El incremento de los servicios complica nuestro funcionamiento”

El Mediador
LA CIUDAD12 de noviembre de 2025

La decana de la UNPA-UARG dijo que junto a otras unidades académicas solicitaron refuerzos para afrontar el costo de los servicios públicos. “Si esa herramienta saliera sería beneficiosa y de alto impacto”, expresó. También manifestó preocupación dado que no se están pudiendo cubrir cargos significativos tras la jubilación de docentes.

webvero

Pedro Mansilla: “El Día del Empleado Municipal nos encuentra sin nada que festejar”

El Mediador
LA CIUDAD04 de noviembre de 2025

El Secretario General del SOEM aseguró que “toda la clase trabajadora, no solamente los municipales, estamos por debajo de la línea de pobreza”. Leonardo Blanco, delegado del Sindicato de Trabajadores Municipales de Puerto Santa Cruz, advirtió que “la situación es grave" porque los sueldos no alcanzan y cobraron fuera de término "casi dos meses seguidos".

webvero - 2025-10-31T155419.641

Alejandra Suárez: “Queremos mejorar la productividad”

El Mediador
LA CIUDAD31 de octubre de 2025

La nueva presidenta de la Sociedad Rural Río Gallegos advirtió que en los últimos diez años cerraron muchos campos. “Convocamos a los productores a que nos vengan a plantear cuáles son las problemáticas del campo, queremos ser una comisión abierta”, manifestó.

Lo más visto
webvero (4)

Fernández Campbell: “Auspiciamos que haya nuevos concesionarios”

El Mediador
LA PROVINCIA 12 de noviembre de 2025

El presidente de la Cámara Argentina de Concesionarios de Parques Nacionales celebró el encuentro con el ministro Federico Sturzenegger y dijo que “la sociedad y los empresarios necesitan un norte”. Consideró que desregular la actividad de visitación “no es grave, siempre y cuando responda a una organización”.

webvero (8)

Hernán Navarro: “El grooming es un secuestro emocional que puede durar años”

El Mediador
ACTUALIDAD13 de noviembre de 2025

En el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, el presidente de Grooming Argentina advirtió, en diálogo con El Mediador, que este delito digital creció tras la pandemia y que el “mundo adulto sigue anestesiado en materia digital”. Llamó a las familias a acompañar, educar y denunciar las redes de pedofilia que operan en internet.

Boletín de noticias