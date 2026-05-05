Dr. José David: “La vacunación es prevención, prevenir es el acto de curar”

El Dr. José David remarcó la importancia de la vacuna antigripal previo a la llegada del frío. ““Ya tenemos gripe estacional, tenemos sincitial respiratorio, que es el que produce la bronquiolitis, tenemos adenovirus y rinovirus”, indicó. También habló del Día de la Celiaquía y los casos de hantavirus en el crucero que partió desde Ushuaia.
05 de mayo de 2026El Mediador El Mediador

En el marco de la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, el Dr. José David habló con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, y recordó la importancia de aplicarse la dosis para reforzar la inmunización.

“Hay que vacunarse, hoy hay mucha gripe. La gente mayor de 65 años tiene que vacunarse también con el neumococo para enfermedades pulmonares y los chicos menores de 2 años se tienen que vacunar, toda la gente se tiene que vacunar”, afirmó. 

David advirtió que ya se está padeciendo el virus. “Ya tenemos gripe estacional, tenemos sincitial respiratorio, que es el que produce la bronquiolitis, tenemos adenovirus y rinovirus, por eso es muy importante la vacunación”, remarcó. 

Y agregó: “La vacunación es prevención, prevenir es el acto de curar. Si nosotros hacemos el diagnóstico más la vacunación, el paciente se cura”.

El doctor señaló que el uso de barbijo sigue siendo una forma de evitar contagios, así como la ventilación de espacios.

“Cualquiera se puede enfermar, lo que pasa es que hay terrenos más fértiles que otros, por ejemplo, los chicos en la escuela, en el jardín”, indicó. 

Al respecto, insistió en que “los chicos se tienen que vacunar”.

“Lo más importante es que los chicos generen anticuerpos para prevenir cualquier tipo de enfermedad. Entonces, ¿tienen que vacunarse? Sí, todas las vacunas que están en el calendario, no hay otra”, expresó.

Consultado por las distintas campañas realizadas, David dijo que es fundamental “concientizar y sensibilizar a la población”.

Por otro lado, se refirió al Día Internacional de la Celiaquía.

“La celiaquía es una enfermedad crónica, autoinmune, en donde el organismo reacciona contra su propio organismo, que va a ser producida por intolerancia al gluten, principalmente trigo, avena, cebada, centeno. Acá hay un componente genético, una alteración en una parte génica del cromosoma que es la HLA-DQ2. Ese es el déficit que hay en pacientes con celiaquía”, indicó.

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Según informó, hay tres tipos de celiaquía. “La celiaquía clásica, que se da en la infancia y que puede producir un retardo en el crecimiento y desarrollo del chico; la que no es clásica y es atípica y nos puede afectar a cualquiera de nosotros, en cualquier edad; y después tenemos una enfermedad que es parecida, sería una celiaquía que no tiene síntomas, pero sí tiene intolerancia a diferentes tipos de gluten”, señaló. 

Los principales síntomas de la enfermedad son gases, vómitos, estreñimiento, dolor abdominal, distensión, fatiga y pérdida de peso. La celiaquía puede detectarse a través de un análisis de sangre en el que se pide un antígeno específico.

Para finalizar, se refirió a las muertes por hantavirus en un crucero que partió desde Usuahia y recordó la importancia del lavado de manos para prevenir enfermedades.

“Hay que ver la cadena de donde anduvo la gente, principalmente la que murió y los que están contaminados. Ver dónde bajaron, qué es lo que hicieron, pero el hantivirus que trajo este barquito no es de acá de la Argentina, afortunadamente no es de nosotros, para quedarse tranquilos que no pasa nada”, señaló.

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