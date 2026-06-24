Crio. Lidia Mario: “No nos están dando una respuesta favorable”

La comisario consideró “insuficiente” la segunda propuesta presentada en el Consejo del Salario. Cuestionó que la oferta “redunda sobre lo mismo” y establece sumas no remunerativas dejando afuera a los retirados. “No vamos a aceptar ninguna propuesta que a ellos no los incluya”, advirtió. La próxima reunión será el 30 de junio.
LA PROVINCIA 24 de junio de 2026El Mediador El Mediador

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, la comisario Lidia Mario, aseguró que la última propuesta salarial del Ejecutivo es “insuficiente”.

“Lamentablemente no logramos llegar a un acuerdo, los números siguen redundando sobre las mismas ofertas y las hemos declarado insuficientes”, expresó. 

Según indicó, en el encuentro de ayer “no hubo mucha diferencia de las propuestas anteriores”.

“Seguimos redundando sobre lo mismo, sobre números en negro y eso no nos sirve a todos. Nosotros también estamos en lucha por la historia viva que son los retirados, ellos están al frente también de esta medida y deben ser reconocidos, entonces nosotros no vamos a aceptar ninguna propuesta que a ellos no los incluya”, advirtió.

La Policía mantendrá un nuevo encuentro con las autoridades el próximo martes 30 de junio a las 11 de la mañana.

Mientras tanto, se mantiene el quite de colaboración y el acampe en el patio interno de la Casa de Gobierno.

“Es una forma de demostrar nuestra disconformidad, de hacernos ver y hacernos escuchar. Esta medida se ha tomado en consenso con todo el personal”, resaltó.

Además, aseguró que se realiza “en forma pacífica y con respeto”.

webvero - 2026-06-24T132842.491Luis Tagliapietra: “Pase lo que pase, ninguno va a estar satisfecho con el veredicto”

“Simplemente queremos que se visibilice nuestro reclamo, esa es la única misión de esto, que seamos escuchados, que seamos respetados, valorizados. Hoy por hoy la indiferencia habla más que las palabras. En este momento no nos están dando una respuesta favorable para toda la familia policial”, afirmó.

Mario advirtió que quienes participan del reclamo han sufrido “amenazas verbales intimidatorias” por parte de superiores.

“Yo creo que las publicaciones de público conocimiento hablan más que mis palabras”, expresó.

Por otro lado, Mario recordó que además de la cuestión salarial, la Policía reclama por el estado de las comisarías y la falta de móviles.

“En muchas oportunidades el personal coloca de su bolsillo para lo más urgente, eso es una realidad. Las comisarías no están en condiciones, hablo a nivel provincial no solamente local. Hay una desidia total, una ausencia total de los recursos logísticos para cumplir nuestra función”, señaló.

Por último, la comisario aclaró que, pese al quite de colaboración, la Policía sigue atendiendo urgencias y emergencias.

“No escapamos a nuestra función. Las guardias mínimas están cubiertas y simplemente estamos con este reclamo para que nos escuchen”, finalizó.

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