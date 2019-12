Mauricio Gómez Bull asumió al frente de Vialidad Provincial

El Gobierno de la provincia puso en funciones al presidente de la Administración General de Vialidad Provincial; Mauricio Gómez Bull, que estará acompañado por el vicepresidente Juan Manuel Silva, el secretario General; Claudio Márquez y los vocales Mario González y Fernando Montagno.

Del acto participaron el jefe de Gabinete; Leonardo Álvarez, el ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas; Ignacio Perincioli, la ministra de la Producción, Comercio e Industria; Silvina Córdoba, el ministro de Gobierno; Leandro Zuliani, el ministro de Trabajo y Seguridad Social; Teodoro Camino, el ministro de Seguridad; Lisandro de la Torre, vicepresidente del Consejo Provincial de Educación; Ismael Enrique, lxs diputadxs provinciales Eloy Echazú y Laura Hindie.

Al respecto, el ministro Ignacio Perincioli, destacó: “Es otro organismo que acompañamos en el cambio de autoridades así que estoy muy contento, con grandes desafíos en el ámbito vial, acompañando a la gestión saliente como entrante”.

En cuanto al futuro de Vialidad, Perincioli se mostró “con muchas esperanzas” y resaltó: “Creemos que en estos tiempos vamos a tener de vuelta acceso a la obra pública nacional que no tuvimos durante los últimos cuatro años que pasaron, todo se hizo por administración con los pocos recursos que contamos; así y todo, pudimos comprar maquinaria, esperando que estos cuatro años podamos tener un crecimiento mucho más grande”.

Por su parte, desde la gestión saliente, el ex presidente de la AGVP Francisco Anglesio detalló: “Estoy con sentimientos encontrados, por un lado por el deber cumplido y, por otro, la nostalgia de salir de un lugar que tiene mucho corazón y amor que me ha dado en este tiempo. Recuerdo cuando entramos acá en situaciones no muy lindas, por eso quisimos rememorar eso con este salón lleno de funcionarios y compañeros, me voy muy contento”.

Asimismo, hizo mención a la Gobernadora; “a quien agradezco el lugar que me dio estos cuatro años, a todo mi equipo y todos los viales que me abrieron las puertas y me dieron el mejor trabajo y trato”.

Por último, Anglesio indicó: “A Mauricio le queda por delante una linda tarea, creo que tiene un trabajo extraordinario con gente extraordinaria, no tengo la menor duda que tendrá éxito porque es un líder que la empresa necesita”.