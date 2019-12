Mantenimiento de escuelas: Piloñeta gestionó con el nuevo titular del IDUV el plan de obras en vacaciones

El Vocal por los Padres del Consejo Provincial de Educación, ingeniero Hugo Piloñeta, solicitó en la sesión de la semana pasada del Consejo Provincial de Educación, el plan estival de obras previsto para los establecimientos educativos de la provincia.

"Hay varias escuelas para ser arregladas y se espera que en los primeros días de enero, lasnuevas autoridades del IDUV comiencen con el trabajo" explicó el Vocal.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR que se emite por Radio 1 Río Gallegos dijo “lo que me respondieron en Educación es que tiene un listado de escuelas para avanzar con los trabajos de reparación, pero que lo tenían que terminar de hablar con las nuevas autoridades del IDUV. El lunes cuando me enteré sobre las nuevas autoridades llame al Presidente Roberto Andrino y le consulte sobre esto y me respondió que están con la mudanza al nuevo edificio del IDUV en avenida Gregores. Pero que hay un detalle, escuela por escuela, de los trabajos que van a llevar adelante desdelos primeros días de enero".

El Vocal también habló sobre lo que será el trabajo y aseguró que “me dijeron que van a trabajar en un plan preventivo. El trabajo va a consistir en poner todos los filtros de las calefacciones tanto de agua y por aire. Se van a cambiar las calderas. Luego hay 11 escuelas en las cuales se van a llevar un plan de trabajo más extenso que tiene que ver con la reparación de techos y pintura”.

Por último, al ser consultado sobre cuando comenzarán con los trabajadores, Piloñeta afirmó “me dijeron que los primeros días de enero van a estar trabajando y esperamos que se aproveche el tiempo del receso estival para poner todos los establecimientos en condiciones y que se pueda iniciar el ciclo lectivo con todos los colegios y escuelas en perfecto estado".