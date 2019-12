Norma Cabas: “Me echaron porque trabajé con Belloni. Soy víctima de una persecución política”

La ex Integrante del Tribunal de Disciplina de Santa Cruz dijo que por haber acompañado a Javier Belloni durante la campaña, eso fue el detonante para desplazarla del cargo que ocupaba. "Siempre trabajé con lealtad y compromiso, no me tuve que acostar con nadie, ni portar apellido para ganarme un trabajo" aseveró.

Norma Cabas, destacada militante justicialista y referente del movimiento de género, fue "despedida" del cargo que ocupaba en el Tribunal de Disciplina de la Provincia de Santa Cruz, lo que atribuyó a su trabajo con Javier Belloni en época de campaña, por lo que aseguró "soy víctima de persecución política" aunque aclaró "me fui a trabajar con otro candidato del Frente de Todos, porque soy peronista, no me crucé de vereda ni trabajé en contra de los candidatos de mi espacio".

"Sinceramente nunca creí que se me iba a aceptar la renuncia, porque la verdad que yo laburé y nunca tuve que envolverme en las sábanas de nadie para lograr un trabajo” aseveró en diálogo con el programa radial EL MEDIADOR que se emite por Radio 1 Río Gallegos donde agregó “la verdad que yo me enteró de la decisión por los medios y creo que tendrían que haber tenido los ovarios para llamarme y decirme que no servía para el cargo y estaba todo bien”.

Asimismo, Cabas reiteró: “A mí me echaron porque acompañe en la campaña a Javier Belloni y eso es persecución política”.

Cabas junto a Roxana Totino hicieron años atrás un gran trabajo contra la Trata y la Prostitución desde la Subsecretaría de la Mujer, durante la gestión de Daniel Peralta.

“Jamás he dejado de ser peronista. Nunca he tenido un papa para tener continuidad política, no me casé con el hijo de nadie y no me acosté con nadie” replicó.

"Se pasaron cuatro años insultando al Infeliz de Macri por lo que hacía y ellos mismos hicieron lo mismo” recriminó, para luego continuar "la verdad que estoy muy dolida y me pase muchas horas llorando. Sinceramente estoy muy dolida porque fueron mujeres las que me echaron” en referencia a la falta de actitud de Marisa Oliva, titular del Tribunal quien no le avisó de la decisión.

Por último, al ser nuevamente consultada sobre que va a hacer ahora, Cabas afirmó que “la verdad que es muy difícil la situación ahora porque trabaje en esto por 19 años. En su momento yo vendía empanadas en la avenida Perón y si no me queda otra lo volveré a hacer con mucha honradez”.