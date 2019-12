Conoce la historia de Jorge Palacios, el Veterano de Malvinas que impulsó la veneración a la Virgen Malvinera

Jorge Palacios, Veterano de la Guerra de Malvinas, se refirió a la historia de la Virgen de Luján que veneran los ex Combatientes y manifestó “la verdad que todo esto de la Virgen se vive con mucha emoción y con mucha felicidad porque lo que representa esta imagen para todos los argentinos y también protectora de los veteranos de Malvinas”.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR que se emite por Radio 1 Río Gallegos dijo “yo tuve el honor que me haya protegido en un momento tan importante durante la Guerra”.

Asimismo, Palacios habló sobre su paso en la guerra y aseguró “yo era soldado del Regimiento de Infantería 25 que está a 150 km de Comodoro. Llegue a Malvinas el 2 de abril, luego juramos la bandera 24 abril. El cuatro de mayo cuando estábamos de guardia explota una bomba a seis metros de donde estábamos y la onda expansiva a mi me levanta y me tira de cabeza en mi pozo de zorro”.

No obstante, el Veterano continuó con este tema y expresó: “Yo tenía una manta apoyada en el hombro y la misma no se despegó de mí cuando caí. La manta se abre y me cubre la cabeza y toda la tierra cae arriba de nosotros y nos protegió y nos permitió seguir respirando. Estuvimos mas o menos una hora”.

“Le agradezco a Dios por darme una segunda oportunidad de vida”. Aseveró.

Por último, al ser consultado sobre lo que le pidió a la Virgen en ese momento, Palacios afirmó que “le agradecí a la Virgen por todo lo que había vivido hasta el momento y rezaba mucho por mis viejos para que estén bien. Yo en un momento me entregue a la muerte y gracias a la Virgen minutos después nos pudieron rescatar”.