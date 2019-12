Triste Navidad: El duro mensaje de la mamá de Facundo Díaz

Graciela, la mamá de Facundo Díaz grabó un duro mensaje para narrar cómo pasaron las Fiestas sin la presencia del joven docente que se quitó la vida el pasado 2 de noviembre.

“Facundo era el menor de mis hijos, lo vi crecer en mis brazos y lo eduque en el amor y la honestidad, siempre con la verdad. Ese es el Facundo Díaz que le entregué a la sociedad y concretamente al Consejo Provincial de Educación, un joven hermoso, sano, lucido, deportista, músico profesional y buena gente, incapaz de dañar y mentir. Ustedes ya conocen el final” dice la mujer.

Y siguió: “El dedo acusador sumado a la insensibilidad de las autoridades educativas fueron letales para mi hijo, él no lo soportó, puso su vida ante la injusticia, el maltrato, el atropello y la mentira, demasiadas cosas para un joven como Facundo que encaraba la vida con una sonrisa”.

Allí, la madre del joven detalla que, hace unos días, se acercó a la Dirección de Nivel de Jardines a retirar algunas de sus pertenencias y enfatizó en que desde aquella notificación: “Mi hijo de aquel día entristeció, no quisieron oírlo, buscó una mano que no estaba y empujaron a Facundo a esa decisión que mi amor de madre y el de todos que lo amábamos no alcanzó para devolverle la paz y la confianza que le arrebataron”.

Asimismo, respecto a su sentir, Graciela siguió: “Desde aquel 2 de noviembre mi alma de madre quedó allá a orillas de la ría, llena de miedos esperando que regrese”.