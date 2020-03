Estados Unidos cierra la frontera con México para todos los viajes por motivos “no esenciales” durante 30 días

La frontera entre Estados Unidos y México estará cerrada a viajes no esenciales para ayudar a detener la propagación del nuevo coronavirus, anunció el viernes el presidente Donald Trump.

“Como hicimos con Canadá, también estamos trabajando con México para implementar nuevas reglas en nuestros puertos de entrada para suspender los viajes no esenciales”, dijo Trump. “Estas nuevas reglas y procedimientos no impedirán el comercio”.

Trump dijo que México también está suspendiendo los viajes aéreos desde Europa.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo por su parte que Estados Unidos ha tomado “dos pasos importantes” esta semana para frenar la propagación del virus.



Señaló que el cierre de la frontera con Canadá, anunciado el miércoles, entraría en vigencia a la medianoche. Dijo que el cierre duraría 30 días y reiteró la noticia de que Trump compartió que la frontera con México también se cerraría.

“Estados Unidos y México acordaron restringir los viajes no esenciales a través de nuestra frontera”, dijo Pompeo.

El Departamento de Estado emitió el jueves una nueva alerta de viaje instando a los estadounidenses a no ir al extranjero bajo ninguna circunstancia y a regresar a sus hogares si ya están en el extranjero, a menos que planeen permanecer en el extranjero.

Pompeo repitió el anuncio del jueves en la sesión informativa del viernes. “Si elige viajar internacionalmente, su viaje puede verse interrumpido”, dijo.

El cierre no afectará al “comercio legal”, precisó el secretario de Seguridad Nacional, Chad Wolf. “Las actividades comerciales esenciales no se verán afectadas” ni en la frontera mexicana ni en la canadiense, añadió.

A diferencia de la prohibición de entrada de viajeros extranjeros procedentes de Europa, que sorprendió a la Unión Europea, el presidente estadounidense, Donald Trump, insistió en el carácter coordinado de estas medidas en Norteamérica.

“Tratamos las dos fronteras”, norte y sur, “de la misma forma”, añadió.

Trump consideró que había que limitar “las migraciones globales masivas” debido al coronavirus.

“En tiempos normales, esos flujos masivos ya representan un enorme peso para nuestro sistema de salud”, dijo el multimillonario republicano, que convirtió la lucha contra la inmigración en una de sus prioridades.

“Pero, durante una pandemia mundial podrían tener el efecto de un tornado que propagaría la infección en nuestros agentes en las fronteras, los migrantes y los estadounidenses en general”, añadió el presidente.

“Sin restricciones, esto paralizaría nuestro sistema migratorio, hundiría nuestro sistema de salud y pondría nuestro sistema nacional en peligro”.

Por otro lado, Trump rechazó que se necesite una orden de cierre nacional, después que el gobernador de Nueva York ordenara que el 100% de los trabajadores no esenciales deberían quedarse en casa.

“No lo creo”, dijo Trump cuando se le preguntó sobre la necesidad de un cierre nacional. “Esencialmente has hecho que California y Nueva York hayan hecho eso. No lo creo. Porque sales al medio oeste y a otros lugares y están viendo su televisión pero no tienen los mismos problemas”.

El mandatario también dijo que el Estado federal ayudará a los estados a obtener suministros médicos cruciales.

“Tenemos millones de máscaras que se distribuyen a los estados. Los estados están teniendo dificultades para conseguirlas”, dijo Trump, y agregó que los suministros médicos "llegarán pronto y los enviaremos directamente a los estados”.

Suspensión de los prestamos estudiantiles

El presidente también habló sobre la situación de los estudiantes y anunció que el Departamento de Educación no hará cumplir los requisitos de pruebas estandarizadas para el año escolar actual. Trump dijo que esto será para todos los estudiantes, desde primaria hasta secundaria.

“Con muchas escuelas cerradas debido al virus, el departamento de educación no hará cumplir los requisitos de pruebas estandarizadas, lo que es muy importante para los estudiantes desde la escuela primaria hasta la secundaria durante el año en curso”, dijo Trump.

Trump también anunció que los intereses de los préstamos estudiantiles se suspenderán temporalmente y los pagos federales de préstamos estudiantiles se suspenderán por 60 días.

“También hemos renunciado temporalmente a todos los intereses de préstamos estudiantiles federales”, dijo en la rueda de prensa. “Hoy, el secretario Devos ordenó a los prestatarios que suspendieran los préstamos y los pagos de préstamos estudiantiles sin penalización durante 60 días y, si necesitamos más, ampliaremos ese período de tiempo”.

Actualmente hay 118 casos de coronavirus en México y 14,250 en los EEUU, Según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Noticia en desarrollo...

FUENTE: Infobae.