Cuarentena total por el Coronavirus: 25 sugerencias para sobrellevar el aislamiento

Al sábado 21 de marzo, cerca de mil millones de personas se encuentran confinadas alrededor del mundo como consecuencia del avance del coronavirus. Estas medidas de aislamiento social, tomadas con el objetivo de reducir una cantidad de contagios que crece exponencialmente en numerosos países y se acerca a los 300.000 -con casi 12.000 muertes- van desde la orden de quedarse en casa con excepción de actividades esenciales hasta la cuarentena absoluta.

A medida que un porcentaje cada vez mayor de la sociedad se adentra en este terreno inexplorado, surge la incógnita de cómo sobrellevar una cantidad de tiempo sin precedentes dentro de cuatro paredes.

Téngase o no la posibilidad de trabajar de manera remota, la manera de pasar el tiempo libre se ve indefectiblemente alterada. Y si bien este escenario implica la imposibilidad de realizar distintas actividades, también provee la oportunidad de intentar otras nuevas y retomar aquellas que tal vez habían sido pospuestas indefinidamente a lo largo de los años. Todo ello con la ayuda de la tecnología disponible, capaz de acercar distancias y brindar opciones de esparcimiento y aprendizaje prácticamente infinitas.

Aquí una lista de sugerencias para atravesar este período inédito. Museos y funciones artísticas virtuales, aplicaciones, podcasts, libros y tutoriales son solo algunas de ellas.



1. Museos virtuales

Al igual que otros espacios públicos, los museos debieron cerrar sus puertas para prevenir que la aglomeración de personas propague el contagio del coronavirus. No obstante, muchos de ellos -algunos de los más grandes del mundo incluidos- ofrecen recorridos virtuales para quienes deseen consumir sus exposiciones desde la cuarentena.

Aquí 10 de ellos:

Pinacoteca di Brera - Milán; Galería Uffizi - Florencia; Museo Vaticano - Roma; Museo Archeologico - Atenas; Prado - Madrid; Louvre - Paris; British Museum - Londres; Metropolitan Museum - Nueva York; Hermitage - San Petesburgo; National Gallery of art - Washington

2. Tutoriales en línea

Una de las vetas más populares de internet. Sea en YouTube, redes sociales como Instagram o sitios web específicos, la posibilidad de aprender las más diversas manualidades y habilidades está al alcance del teclado. Desde desarrollo de software, pasando por dibujo y hasta jardinería, las alternativas son prácticamente infinitas.

3. Probar nuevas recetas

La cocina merece un apartado especial dentro de la categoría de tutoriales. Canales enteros de contenido han sido creados con este propósito y son consumidos por millones de personas a diario. La cuarentena presenta la oportunidad de finalmente intentar -idealmente con los ingredientes que se tienen a disposición para evitar salir de manera innecesaria- cocinar todos esos platos cuyas recetas se guardaron a lo largo de los años pero por falta de tiempo o voluntad no se pusieron en práctica. Tasty, Tastemade, Cocina para todos, The Food Network y Munchies son solo algunos de ellos.

4. Escuchar nuevos podcasts

La oferta de contenidos para todas las audiencias ha crecido exponencialmente durante los últimos años. Más allá de aquellos que se enfocan en la coyuntura política y económica regional y global, abundan también los podcasts de contenido social, humorístico e interés general.

La recomendación evidente es aquel considerado como el mejor de todos, independientemente del género: Serial. Narrado por Sarah Koenig, narra investigaciones periodísticas a lo largo de múltiples episodios. En 2015 ganó el premio Peabody por su formato innovador y actualmente ostenta el récord de descargas de cualquier podcast.

5. Jugar juegos de mesa

Probablemente hayan estado amontonando polvo en algún rincón durante años. De compartir la cuarentena con otras personas, esta parece ser la mejor oportunidad para limpiarlos y volver a jugar. No obstante, el desafío es múltiple: además de recordar las reglas, los jugadores deben comprometerse a terminar sin mayores situaciones de tensión, considerando que no tienen otra alternativa a mantener el contacto por el futuro cercano. Para aquellos que se encuentran físicamente solos, muchos ofrecen también la posibilidad de jugar de manera virtual, sea con conocidos o extraños.

6. Usar aplicaciones de juegos

Además de los juegos de mesa tradicionales existen numerosas aplicaciones de juegos virtuales, y aquellos de trivia suelen ocupar los primeros lugares de los rankings de preferencias. Quiz Up, Preguntados y Kahoot son algunas de las más populares. Mientras que las dos primeras realizan preguntas predeterminadas de las más diversas categorías, el segundo permite a los usuarios crear sus propios juegos y organizar desafíos.

7. Retomar contacto con afectos en lugares distantes

La cuarentena aisló físicamente a casi 1.000 millones de personas. Pero la tecnología tiene la capacidad de acercar a todos en el plano virtual, sin importar la distancia. Por ello una alternativa atractiva durante el confinamiento puede ser retomar contacto con aquellas personas con quienes se espació o perdió el contacto como consecuencia de la distancia. Aplicaciones como Skype, Zoom o Webex permiten organizar videoconferencias individuales o grupales de manera gratuita para así saber qué fue de aquellos que formaron parte activa de nuestras vidas en otro momento.

8. Retomar la práctica de instrumentos musicales

Si uno tiene vecinos comprensivos y lo hace en horarios razonables, volver a tocar un instrumento musical puede ser una manera ideal de pasar el tiempo. Sobre todo si algún habitante de un inmueble cercano también lo hace, generando de esa manera la posibilidad de formar bandas improvisadas. De tener instrumentos a mano pero no saber cómo tocarlos, los tutoriales online abundan también. No obstante, esos casos requerirán un mayor nivel de comprensión y paciencia por parte de aquellos que se encuentren cerca.

9. Leer

La alternativa parece obvia, pero no por ello es menos importante. Además, distintas editoriales y plataformas han decidido liberar contenidos de manera gratuita para fomentar a la gente a que evite salir de sus casas. Una de ellas, Leamos, liberó su catálogo de 40.000 títulos de manera gratuita por un mes. La aplicación puede descargarse en smartphones, computadoras y otros dispositivos y provee acceso a novelas, thrillers, ensayos sobre feminismo, sobre nutrición, biografías, sagas juveniles, textos de crítica literaria y más.

Anagrama, por su parte, liberó cinco títulos.El grupo Planeta ha puesto a disposición una selección de algunos de los títulos más populares y vendidos para ser descargados de manera gratuita. Entre ellos están La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón; El código Da Vinci, de Dan Brown; El tiempo entre costuras, de María Dueñas; Los hombres que no amaban a las mujeres, de Stieg Larsson y Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario, de C.S.Lewis. Otros escritores han hecho lo propio con libros de su autoría.

A la vez, plataformas digitales como Wikisource, Project Gutenberg, Libroteca o Europeana tienen miles de libros que se pueden descargar de forma gratuita. También se puede acceder de manera gratuita a la Biblioteca Digital Hispánica, el archivo digital de la Biblioteca Nacional de España.

10. Aprender los fundamentos de distintos idiomas

Aprender un idioma requiere tiempo y dedicación, factores que pueden hacerse presentes durante una cuarentena. Sea mediante aplicaciones gratuitas como Duolingo -que brinda la posibilidad de aprender aspectos básicos de distintos idiomas- o clases virtuales, la actividad puede resultar un desafío gratificante, además de útil para el futuro personal y profesional.

11. Ver conciertos virtuales

La lista de músicos que han ofrecido conciertos virtuales a través de sus redes sociales aumenta día a día. Jorge Drexler, Alejandro Sanz, John Legend, Chris Martin de Coldplay y Fito Páez son solo algunos de los artistas mundiales que, durante al menos unos minutos, ayudaron a sus fanáticos a pasar el tiempo con sus icónicas canciones. Brian May, el guitarrista de la histórica banda Queen, le dio su propio giro a la interacción con sus seguidores y les enseñó a tocar el solo de una de las canciones más conocidas de la historia: Bohemian Rhapsody Todo indica que la tendencia continuará, por lo que los adeptos deberán estar atentos a las redes sociales para no perder ningún anuncio.

12. Ver obras de teatro virtuales

Distintos referentes de la escena teatral han anunciado su voluntad de transmitir obras de manera virtual. Un ejemplo es el de Claudio Tolcachir, que este fin de semana comenzó a transmitir por redes sociales tres obras y ya anticipó su intención de armar una programación “todos los días o los fines de semana”. El viento en un violín tuvo lugar el viernes a las 20 horas, mientras que Emilia y Dinamó lo harán el sábado y domingo a la misma hora, respectivamente.

Otra alternativa la provee Teatroteca, una plataforma española para la gestión y el préstamo de contenido digital del Centro de Documentación de las Artes Escénicas (CDAEM), que puso a disposición más de 1.600 obras y espectáculos teatrales. Además, la Opera Metropolitana de Nueva York transmitirá obras de su archivo de manera gratuita. Cada función comienza a las 7:30 PM, hora local (-5 GMT) y están disponibles hasta las 3:30 PM del día siguiente.

13. Hacer ejercicio físico

No se necesitan más de 5 metros cuadrados y el propio cuerpo para convertir un ambiente en un gimnasio. Además, abundan los tutoriales online y las aplicaciones con rutinas de ejercicios adaptadas a las necesidades y posibilidades de los usuarios para mantenerse -o ponerse- en forma. Algunas de ellas, como Instafit o Down Dog, han anunciado la liberación de su contenido pago para contribuir desde su lado durante la cuarentena.

14. Realizar una limpieza a fondo

“¡A ordenar con Marie Kondo!” fue uno de los programas más populares de Netflix durante el 2019. La cuarentena permite a los televidentes canalizar a su gurú del orden interior y realizar la limpieza exhaustiva que probablemente han pospuesto durante años y deshacerse de los objetos innecesarios.

15. Usar plataformas de streaming de contenidos audiovisuales

Millones de personas consumen a diario plataformas de streaming. Pero en tiempos de pandemias globales, la actividad crece exponencialmente. En este marco, plataformas como Movistar plus, como Amazon, Acorn TV o Qubit ofrecen planes de suscripción gratuitos por un tiempo limitado, mientras Directv y Cablevisión Flow liberaron algunos de los canales premium para todos sus clientes.

También existen plataformas gratuitas, como Mubi, Cine.ar (que ofrece contenido cinematográfico argentino), Filminlatino (de contenido latinoamericano), e Internet Archive. Y distintas productoras han decidido liberar parte de su contenido también. Un ejemplo en Latinoamérica es el de El Pampero Cine.

16. Escribir

Una actividad que quizás sea poco común para muchos en tiempos normales pero pueda resultar gratificante, de tomar la decisión de hacerlo. Ficción, No ficción, poesía o simplemente un diario del transcurso de la cuarentena son alternativas posibles para quienes consideren la posibilidad de sentarse frente a una hoja en blanco -real o virtual- y dejar libre su creatividad.

17. Ayudar a los estudiantes

La vasta mayoría de aquellos que están en la etapa escolar atraviesan la situación sin precedentes de tener que asistir a clase de manera virtual, especialmente los alumnos de primario y secundario. Quienes tengan la capacidad de ayudarlos con sus tareas están en una posición clave para hacer que la experiencia sea menos compleja, considerando las dificultades que se originan al implementar esta modalidad de manera abrupta, tal vez sin la infraestructura suficiente.

18. DIY

El acrónimo de Do It Yourself (hazlo tú mismo, en inglés). Sitios como Wiki How, la wikipedia para estos propósitos, ofrece una amplia guía para resolver problemas caseros cotidianos para los que ahora tal vez uno tenga tiempo y, sobre todo, voluntad. Es gratuita y tiene una versión en español.

19. Mantenerse actualizado sobre las últimas noticias con respecto al brote

Los expertos han enfatizado una y otra vez que las acciones individuales juegan un rol trascendental a la hora de contener la expansión del coronavirus. Por ello, además de mantenerse en cuarentena -en los casos indicados- es clave que la sociedad esté al tanto del estado de situación a nivel local y mundial, y sea consciente de la información esencial de salud pública para reducir al máximo la posibilidad de contagios propios y ajenos. También es esencial identificar y evitar la desinformación que circula al respecto.

20. Cuidar la salud mental

La salud mental es tan importante como la física. La situación excepcional que atraviesa el mundo, así como el aislamiento físico al que se ha visto sometida gran parte de la población mundial, pueden atentar contra ella. Por eso es fundamental reconocer la situación y tomar acciones para fortalecerla. Mantenerse en contacto constante con afectos y, si se hace terapia, continuarla de manera virtual, son algunos ejemplos. A ellos se suma también la posibilidad de hacer yoga o meditar, actividades para las cuales existen distintas aplicaciones.

21. Entrevistar a miembros mayores de la familia

Esta es una oportunidad de registrar las historias de miembros mayores de la familia que tal vez no recordamos, o lo hacemos vagamente. Muchos atravesaron períodos históricos de la sociedad, tal como el que estamos viviendo actualmente, y dejarlos asentados puede dar forma a un rico archivo tanto familiar como societal.

22. Armar playlists

La música nos acompaña todos los días, pero lo hace aún más en tiempos de aislamiento. Ya se han armado numerosas listas de canciones alusivas a la cuarentena, pero el tiempo abunda para crear otras a nuestra medida, ya sea para atravesar la cuarentena o para cuando esta termine. Todas las plataformas musicales -Spotify, YouTube Music, Apple Music, entre otras- proveen la posibilidad de hacerlo.

23. Brainstorm

Término en inglés para referirse a la “tormenta de ideas”. Solo o con allegados, el tiempo libre es una posibilidad perfecta para pensar ideas que puedan resultar innovadoras, ya sea en el plano profesional, social o cultura.

24. Agradecer a quienes continúan trabajandoLa cuarentena puede ser engorrosa, pero eso no debe hacer perder de vista el hecho de que muchas personas continúan trabajando para proveer servicios esenciales en este tiempo extremo. Profesionales de la salud, trabajadores de las cadenas de producción de alimentos e higiene y personal de seguridad son algunos ejemplos de aquellos que ponen en riesgo su salud todos los días de la pandemia. A lo largo de todo el mundo se han organizado aplausos masivos para dar el merecido reconocimiento a su labor.

25. Hacer una lista de todo lo que se quiere hacer cuando termine la cuarentena

Al menos hasta ahora, las medidas de aislamiento tienen fecha de finalización. Y si bien ello no significa que la vida volverá a ser como antes de que comenzara la pandemia, algunas de ellas volverán a estar habilitadas, probablemente condicionadas a restricciones higiénicas. Una lista de las actividades a realizar y los afectos a visitar, siempre dentro de los marcos impuestos por las autoridades, puede dar un objetivo al que aspirar una vez finalice la cuarentena.

FUENTE: Infobae.