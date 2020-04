Encuesta para monitorear el cumplimiento del DNU sobre alquileres

La Federación de Inquilinos Nacional (FIN) y su representación local, la Unión de Inquilinos Salta, pidió a quienes alquilan llenar una encuesta que lanzaron para conocer y monitorear el cumplimiento del Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 320/2020, en cuanto a las disposiciones sobre los alquileres en la cuarentena.

El DNU suspende la ejecución de sentencias judiciales de desalojo de inmuebles. La encuesta es "para que podamos ver algún dispositivo que apunte (o dé respuestas) a la dificultad del pago de alquiler y para conocer si las inmobiliarias están cumpliendo con el decreto", sostuvo la referenta de la Unión de Inquilinos, Natalia Soraire, ante la consulta de Salta/12.

Soraire contó que aún no han tenido respuestas de una carta enviada al gobernador Gustavo Sáenz. "Las respuestas que tuvimos fueron a nivel nacional. Al principio pedíamos la suspensión del pago entendiendo que las personas que trabajan de forma individual y en la informalidad no van a poder con los pagos. Entendemos que hay personas que viven del cobro del alquiler, otras que cotizan como las inmobiliarias. Lo que se pudo lograr es el DNU que suspende el pago de los alquileres hasta el 30 de septiembre", relató la referenta.

Soraire dijo que las personas podrán destinar el pago para otras necesidades de su familia, "les permite un respiro monetario", sostuvo Soraire. A partir del 30 de septiembre se podrá abonar hasta en 6 cuotas.

Las denuncias se pueden hacer en el Ministerio de Tierra y Hábitat de la Nación y en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo para que los sectores más vulnerables no queden en situación de calle. El delegado del Inadi en Salta, Gustavo Farqhuarson, especificó que la institución intervendrá ante situaciones en relación con los alquileres que afecten al colectivo trans-travesti, las mujeres jefas de hogar con niños, adultos mayores, familias con personas con discapacidad a cargo y personas migrantes.

"Por el momento no tenemos denuncias locales, a la actuación la están centralizando a través de la comunicación telefónica. Se asesora, se recibe la denuncia y se intenta mediar para resolverlo de acuerdo a cada caso. La idea es generar una instancia de mediacion entre inquilinos y propietarios", informó Farqhuarson.







Soraire explicó que la Unión de Inquilinos recién se está conformando en Salta, por eso invitó a quien alquila a sumarse y a que "se anime a decir qué está pasando". Planteó que hay muchos alquileres en condiciones precarias y sin contrato. "Necesitamos que la gente participe para pelear por la ley de alquileres y contra lo que nos oprimen las inmobiliarias que cotizan en dólares, al ser ésta una provincia turística, y abusan con los precios", manifestó la referenta.



Soraire recordó que no pueden producirse desalojos y que las inmobiliarias o propietarios que alquilan deben brindar a los inquilinos un número de CBU para depósito bancario.

En Salta "solo tuvimos consultas de la gente respecto al pago de expensas, la continuidad de contratos y sobre cómo pueden hacer si no pueden pagar", planteó Soraire.

Precisó que el DNU nacional tiene que cumplirse en la provincia. Dijo que las inmobiliarias están presionando para el pago. "Nos toca desde lo muy personal como inquilinos, peleamos para que la gente pueda tener una cuarentena más tranquila. No está bueno desamparar a las personas que no tienen hogar", sostuvo.

Soraire dijo que ven con preocupación la situación de las personas que alquilan sin contrato. Además, las mujeres afrontan dificultades para mudarse y alquilar al ser discriminadas por tener hijos e hijas: "hay lugares donde no te aceptan con niños o niñas". También los estudiantes que tengan inconvenientes con los alquileres pueden contactar a la asociación para que les brinden asesoramiento.

El DNU del gobierno nacional incluye a inquilinos de viviendas, pensiones y hoteles familiares, espacios comunitarios, centros culturales, inmuebles alquilados para oficinas de profesionales y monotributistas de actividades de servicios, comercios, pymes, productores familiares, arrendatarios y cooperativas.

La encuesta puede encontrarse en la página de Facebook de la Unión de Inquilinos Salta-Oficial, de la Federación de Inquilinos Nacional o ingresando a https://bit.ly/2ULcTSn



El DNU prevé en primer lugar la suspensión de desalojos: "nadie puede ser desalojado por falta de pago del alquiler en Argentina. También que se congelen los precios al 29 de marzo. La prórroga de los contratos si el inquilino así lo quiere hasta el 30 de septiembre a valor de marzo. No se ejecutan garantías ni fianzas por no pagar el alquiler. Si se genera deuda por el no pago del contrato, se podrá cancelar a partir de octubre hasta en 6 cuotas. Se habilitarán mediaciones para resolver conflictos luego de la emergencia. Es obligatorio que el propietario brinde un número de cuenta bancaria para la transferencia.

Mejor avisar

Por otro lado, el abogado especialista en el tema, Fabio Miguel Núñez Najle, planteó que sería prudente notificar al locador si se opta por la opción de prórroga. Anadió que el DNU "dispone la aplicación del procedimiento de mediación previo y obligatorio para todas las controversias vinculadas con la aplicación de éste invitando a las provincias a establecerlo en forma gratuita o a muy bajo costo". Sugirió que la Provincia debería proceder "a la modificación del artículo 10 de la ley provincial Nº 7.324, e incluir como asunto mediable a los procesos ejecutivos y/o sumarísimos que sean derivados del DNU".

Respecto a los aumentos posteriores de precio "se difiere o posterga su pago; ello según el esquema que prevé el artículo 4 del Decreto", dijo el abogado.

"La diferencia de precio entre el canon locativo de marzo y los posteriores hasta septiembre se abonarán en al menos 3 cuotas hasta un máximo de 6. El vencimiento operará con el alquiler de octubre. La cuota adicional se pagará con el alquiler del mes en curso", indicó Núñez Najle. No podrán aplicarse intereses moratorios, compensatorios y punitorios respecto de éste crédito derivado de las diferencias de precios locativos y se habilita la posibilidad de pactar su pago en una forma diferente, "siempre que ello sea más favorable al inquilino".

FUENTE: Página 12.