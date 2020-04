Paola Mendieta: “Estoy bien, recuperada, pero todos nos tenemos que seguir cuidando”

Paola Mendieta, ciudadana de Puerto San Julián que se contagió de Coronavirus, se refirió a su recuperación y manifestó que “la verdad que estoy feliz, re bien y recontra recuperada. Antes de ayer salí a comprar y a pagar. Estuve 24 días aislada y la verdad que fue muy loco salir y ver gente”.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR dijo que “la verdad que cuando salí a la calle me paso de todo. Hay gente que me ve que son nativos de acá y se ponen de feliz y la gente que no es de acá me miran como si fuera un extraterrestre”.

Por otra parte, Paola expresó que “ahora la situación la tomo como un chiste, pero realmente la pase muy mal. Salía en los medios a hablar como podía”.

Asimismo, la mujer habló sobre las medidas preventivas y aseguró que “la recomendación que puedo dar es que si empiezan a sentirse raros o con síntomas, no salgas más de tu casa”.

Continuamente Paola contó su proceso de contagió y curación y enfatizó: “Yo empecé con los síntomas el 17 de marzo y estuve una semana con esos síntomas. Los resultados de las pruebas tardaron seis o siete días. El 24 de marzo me llegó el resultado positivo. Asimismo, los primeros días me dieron paracetamol, luego cuando se me pasaron los síntomas, a los pocos días tuve una recaída y ahí me dieron antibióticos muy fuerte”.

Más tarde hizo hincapié en la importancia de los hisopados y comentó que “El 24 de marzo me llegó el positivo y el dos de abril me hicieron el segundo hisopado, el seis de abril me llegó el negativo, el mismo día me hicieron al tercer prueba y el ocho me llegó el resultado con el alta”.

Por último, al ser consultada sobre la sensación de haberse recuperado, Mendieta aseveró: “La verdad que la sensación fue parecida a cuando River le ganó a Boca. La alegría es inmensa y también la alegría de no haber contagiado a nadie”.