Kulfas confirmó que el Estado será el garante de los préstamos para las pymes

Ante el fuerte impacto económico que se vive en el país a raíz de la pandemia del coronavirus, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, explicó que "estamos en una situación atípica, es una crisis distinta a todas las anteriores. Hoy nos obliga a reducir la actividad productiva y el comercio. Eso repercute en la demanda. Nos obliga a sostener los ingresos familiares porque, si no hubiera un sostén de la política pública, el resultado sería catastrófico”.

Respecto a la situación de las pymes, Kulfas detalló: “El Banco Central implementó cambios regulatorios en marzo para incentivar créditos. Implementamos un Fondo de Garantías Argentino con 30 mil millones de pesos que lo que hace es el Estado sale de garante para las empresas más chicas".

Agregó, además, que “estaremos apalancando entre 100 y 120 mil millones de pesos. La realidad es que hasta ayer, según los datos del BCRA, estábamos arriba de los 41 mil millones de pesos, que es lejos de lo que teníamos propuesto”. Asimismo, señaló que “hay un DNU que establece el funcionamiento del FOGAR”.

Mientras, frente al reclamo de los empresarios pymes de la situación crítica que viven económicamente y las dificultades de acceso al crédito, sostuvo: “Los bancos no deben tener excusas para no dar créditos porque el fondo está depositado y disponible. El Estado argentino es la garantía y estará cubriendo en caso de que una pyme que lo adquiera no pueda pagar".

"Cabe aclarar que los bancos públicos están funcionando muy bien, están dando créditos y algunos privados también han arrancado", dijo el funcionario. Y concluyó: "Estamos viendo herramientas para reforzar las medidas".

FUENTE: A24.