Guillermo Polke, presidente de la Federación Económica de Santa Cruz, celebró la posibilidad de incorporar a Los Antiguos al Mercado del Atlántico que impulsa la Municipalidad de Río Gallegos.

En dialogó con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Polke destacó el encuentro con el intendente Pablo Grasso y aseguró que “estas son las lindas gestiones que generan potenciales soluciones” al sector.

“Grasso nos dio la posibilidad de empezar a trabajar para que esos productos que se elaboran en Los Antiguos -cereza en conserva, licores, mermeladas, etcétera- puedan comercializarse en estos puntos de venta, que por lo que nos comentaba el Intendente no solamente están en Río Gallegos, sino que se van a habilitar en Río Grande, en Comodoro Rivadavia, y próximamente en Buenos Aires”, indicó.

En ese sentido, Polke aseguró que el Mercado del Atlántico “es una excelente iniciativa porque es una vidriera a los productos patagónicos, en este caso santacruceños, y también una oportunidad de negocio”. ”Ojalá que sea una solución a la problemática que hoy están teniendo los pequeños productores”, manifestó.

El dirigente destacó “el potencial” que tienen Los Antiguos y los alrededores de generar productos frescos, y que Río Gallegos y las grandes ciudades de Santa Cruz necesitan.

“Casi todo se trae de Mendoza, esas son las cuestiones que podrían llegar a solucionarse. Obviamente sabemos que no hay una gran demanda, pero hay un producto incipiente que perfectamente podría ser consumido o vendido en Río Gallegos”, afirmó.

Por último, se refirió a la situación económica que atraviesa la provincia en particular y el país en general y aseguró que “no es buena”.

“Capaz que para algún sector político esto está funcionando todo bien. Ahora, si vos hablás con los productores, si vos hablás con los industriales, si vos hablás con los comerciantes, si vos hablás con la gente; y mirá, la cosa yo no la veo bien”, expresó.

“Si vos ves en una nota periodística que dicen los gobernadores que están preocupados por la caída de la recaudación, quiere decir que no hay consumo, quiere decir que no hay actividad comercial, quiere decir que no hay actividad fabril, quiere decir que no hay producción, quiere decir que la cosa viene mal”, señaló.

Y afirmó: “La caída de la recaudación es eso, que no hay consumo, no hay movimiento económico, no hay recaudación impositiva y no hay plata para pagar la salud, la educación, la seguridad o los gastos de infraestructura”.

“La situación yo no la veo bien para nada. Está tremendamente complicado”, concluyó.