Champlay Solidaria: Dybala y "El Peque", con equipos confirmados

Nadie es ajeno a la crisis mundial que desató el coronavirus, menos los deportistas y las celebridades, quienes se las ingenian para luchar contra esta pandemia que ha traído graves problemas sanitarios y económicos en todo el planeta. En ese contexto, una de las iniciativas más destacadas es la “Champlay”, un torneo que contará con 16 figuras del deporte y la música, quienes se batirán a duelo en el FIFA 20 para la PlayStation 4.

Este certamen benéfico nació por iniciativa de dos deportistas argentinos, el tenista Diego Schwartzman y el futbolista Paulo Dybala (padeció la enfermedad en Italia), quienes encabezarán dos zonas integradas por figuras como Sergio ‘Kun’ Agüero, Maluma, James Rodríguez, René, entre otras.

“Todo nació porque Dybala y yo jugamos ciertos juegos online para divertirnos durante el año en giras o concentraciones, y en cuarentena jugamos un poco más seguido. Nos propusieron hacer algo online pero a beneficio, que la gente pueda mirarlo e intentar colaborar de alguna forma. Tenemos varios conocidos, futbolistas, actores, cantantes... Se nos ocurrió convocarlos a un evento benéfico y lo más fácil era jugar al FIFA, porque la mayoría juega. Es espectacular y con esto ayudamos a la Cruz Roja y a la gente que más lo necesita”, contó el ‘Peque’.

Este torneo se llevará a cabo este sábado y domingo (18 y 19 de abril), y los participantes han quedado divididos en dos zonas: Europa y América.

El sábado, a las 15:00 horas de la Argentina, será el turno de la zona europea, encabezada por la ‘Joya’ Dybala, quien comparte grupo con ‘Kun’ Agüero, James, Facundo Campazzo, Dominic Thiem, Mariano Di Vaio, Leandro Paredes y Javier ‘Chicharito’ Hernández. Al día siguiente, a la misma hora, jugará el grupo que lidera Schwartzman y tiene a 'Eduardo ‘Toto’ Salvio, Filipe Luis, ‘Pico’ Mónaco, René ‘Residente’ Pérez, ‘Chino’ Darín, Paulo Londra y un invitado especial.

Las jornadas se podrá seguir en vivo y en directo a través de las señales televisivas TyC Sports y DirecTV Sports, aunque también habrá transmisiones en vivo ambos días en Facebook, Instagram y Twitch. Serán jornadas de tres horas y media de duración y serán llevadas adelante por periodistas y relatores famosos de la TV argentina.

El principal aporte de este torneo solidario irá a la Cruz Roja Argentina, que lleva más de 140 años de trabajo humanitario y posee 66 filiales a los largo del país, con una sede central en la Ciudad de Buenos Aires. También a lo largo de las transmisiones irán facilitando datos a los espectadores para que puedan donar dinero a diferentes entidades que luchan contra el coronavirus.

DÍAS, HORARIOS Y TODO LO QUE HAY QUE SABER:

PARTIDOS:

Sábado 18 de abril

Paulo Dybala vs. ‘Chicharito’ Hernández

Sergio Agüero vs. James Rodríguez

Facundo Campazzo vs. Leandro Paredes

Mariano Di Vaio vs. Dominic Thiem

Domingo 19 de abril

Diego Schwartzman vs. Paulo Londra

Chino Darín vs. Eduardo Salvio

Felipe Luis vs.Maluma

René Pérez vs. Pico Mónaco

HORA:

19:00 CET / 18:00 GMT.

15:00 Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay

14:00 Bolivia y Venezuela

13:00 Perú y Colombia

12:00 Ciudad de México

TV:

TyC Sports y DirectTV Sports

FUENTE: Infobae.