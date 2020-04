Santacruceños de regreso: Llegó un vuelo a Río Gallegos y otro a El Calafate

Dos vuelos dispuso la empresa Aerolíneas Argentinas para este miércoles 22 de abril para traer de regreso a santacruceños que se encontraban varados en Buenos Aires, a la espera de poder regresar a sus hogares. Uno partió a las 11 de la mañana del Aeroparque Metropolitano con destino a Río Gallegos.

El vuelo AR1880 llegó cerca de las 14 horas al Aeropuerto de Río Gallegos con 172 pasajeros. Como es habaitual en cada llegada de un avión, se cerró el acceso a la aeroestación y sólo personal de seguridad y de salud trabajó en el lugar, para las declaraciones juradas de cada pasajero y para que el personal de salud practicase los controles respectivos, antes de que subieran a los colectivos que los trasladaron a sus domicilios.

El segundo avión partió más tarde desde el Aeroparque Metropolitano, a las 13:55 identificándose como el vuelo AR 1828 con destino a la villa turística, el cual llegó pasadas las 17 horas al Aeropuerto Internacional "Comandante Armando Tola" de El Calafate. En dicho avión también arribaron vecinos de Río Turbio El Calafate, El Chaltén y Río Gallegos.

Desde Río Gallegos también partieron unidades de colectivos hacia el interior provincial llevando a pasajeros de distintas localidades que regresan a la provincia luego de varios días de espera en la Capital Federal.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR habló sobre la situación epidemiológica y expresó: “Lo positivo es que no tenemos nuevos casos sospechosos y que continuamos con los 23 casos confirmados”.



Asimismo, hizo hincapié en la flexibilización de las actividades y afirmó que “se habilitaron muchísimos rubros para que las personas pudieran volver a trabajar, pero bajo un control sanitario estricto para continuar con la prevención ante el COVID-19”.



No obstante, el periodista continúo con este tema y agregó: “El Intendente manifestó que no le va a temblar el pulso en retrotraer algunas actividades habilitadas en caso de que puedan volver a aparecer casos sospechosos”.

Por otra parte, se le consultó sobre cuál es la expectativa de los hoteleros una vez que termine esta situación, Del Buono aseguró: “La verdad que la expectativa de los hoteleros va a hacer el turismo local y nacional, porque va a costar mucho volver a vacacionar al exterior y recibir extranjeros por cuestiones financieras y porque no sabemos cuándo va a terminar esto del coronavirus”.



Por último, también se le preguntó sobre la sensación de la comunidad, Del Buono aseveró: “La verdad que hay sensaciones encontradas porque hay gente que toma las precauciones pertinentes y no salen de su casa y la otra que no entiende mucho lo que está sucediendo”.