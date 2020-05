Las Heras: A pesar del decreto presidencial el intendente Carambia rescindió el contrato a un municipal

Héctor Ampuero, secretario general de ATE en Las Heras, se refirió a la situación de un trabajador municipal que fue despedido de la Municipalidad de Las Heras por el intendente José María Carambia, violando el decreto presidencial de Alberto Fernández que ninguna persona puede ser cesanteada o despedida por el término de 180 días.

"La verdad que el compañero tiene el mérito suficiente para ostentar la planta permanente y además tenemos la pandemia de por medio, por eso rechazamos esta actitud por parte del Intendente Carambia y pedimos la apertura de paritarias para que los compañeros con varios años de trabajo no sean presos de los gobiernos de turno” aseveró.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR se le consultó del motivo por el cual fue desafectado el trabajador, Ampuero respondió: “El motivo que se argumenta, porque vimos la carta de documento es el cumplimiento del contrato a tiempo, pero el compañero tiene 4 años en actividad. Estamos hablando de una contratación ilegal. Nosotros, llamamos la atención sobre estas cuestiones porque los trabajadores están en situaciones de precariedad y es necesario el tema de las paritarias por la cuestión salarial y laboral”.

Por último, Ampuero habló sobre el Intendente José María Carambia y aseveró: “Todas las medidas que sacó Carambia fue para restarle derechos al trabajador” y argumentó "parece que el intendente se cree más que el presidente, y no respeta la situación laboral de este empleado, ya que por 180 días no se podía despedir ni cesantear a nadie. En Las Heras parece que el intendente no sabe de ese decreto".