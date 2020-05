El mensaje de Diego Maradona en apoyo al Gobierno: “Nos estamos jugando el futuro de nuestro país”

Mientras cumple un estricto confinamiento en medio de la pandemia por el coronavirus, Diego Armando Maradona sigue de cerca la actualidad de cada tema importante en el mundo, pero especialmente de Argentina. Durante las últimas horas, y mientras el Gobierno negocia la reestructuración de la deuda, publicó un mensaje de apoyo dirigido al presidente Alberto Fernández y al ministro de Economía, Martín Guzmán.

“Hoy nuestro país está viviendo un momento muy difícil. No sólo por el Coronavirus, sino también porque tenemos una deuda enorme, imposible de pagar”, anunció el entrenador de Gimnasia de La Plata en su cuenta de Instagram que cuenta con más de 5 millones de seguidores.

“Nosotros ya vivimos esto, y no nos puede volver a pasar. No queremos más desempleo, no queremos más hambre, no queremos más pobreza. Tenemos que seguir unidos como hasta ahora, y defender la bandera argentina. Por eso, ¡fuerza, Alberto Fernández! ¡Vamos, Martín Guzmán en esta negociación! ¡Nos estamos jugando el futuro de nuestro país. Dios, y el pueblo argentino, están con Ustedes!”, fue el mensaje de Diego al que también le sumó una foto con el Presidente y el ministro de Economía, con quienes interactuó el pasado 26 de diciembre cuando estuvo de visita en la Casa Rosada pocos días después de la asunción de la nueva administración.

En esa visita a finales del año pasado, el ministro Guzmán fue uno de los más emocionados con la presencia del ídolo futbolístico: además de su pasión por el fútbol, es fanático del Lobo, equipo que actualmente dirige Maradona. Sobre la mesa del Presidente, durante la charla, hubo camisetas del equipo platense listas para ser firmadas que habrían sido acercadas por el economista.

El responsable de la cartera económica tendrá tiempo hasta el 22 de este mes para negociar con los acreedores, ya que en esa fecha se vencen los 30 días de gracia para el pago de USD 503 millones de cupones de los bonos globales. Si no llega a un acuerdo ese día, Argentina deberá pagar o entrará en default. “Argentina permanece abierta al diálogo. Hicimos una oferta sostenible de buena fe y apreciamos que parte de nuestros acreedores ya la hayan aceptado”, dijo el ministro ante la Agencia Reuters.

Cabe destacar que Maradona también se mostró activo hoy en las redes sociales para despedir al ex futbolista rosarino Tomás Felipe Carlovich, quien murió 48 horas después de haber sido internado tras haber recibido un golpe de un ladrón que le robó la bicicleta.

FUENTE: Infobae.