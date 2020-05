Bob Dylan publicó un nuevo tema y anunció un disco para el 19 de junio

Bob Dylan anunció que el próximo 19 de junio publicará un nuevo disco, titulado “Rough and Rowdy Ways”, que será su primer álbum con canciones inéditas desde 2012, y aprovechó la noticia para dar a conocer un nuevo tema de blues llamado “False Prophet”, informó la agencia de noticias EFE.

Esta es la tercera canción que el artista estadounidense nacido en Duluth, Minnesota, lanza en el último mes y medio, y se trata de un tema de 6 minutos en el que con su característica voz áspera lamenta “otro día que no termina, otro barco que se va, otro día de ira, amargura y duda”.

“False Prophet” (“Falso profeta”, en inglés) llega después de “Murder Most Foul”, una canción de casi 17 minutos que repasaba gran parte de la historia de EEUU en el siglo XX; y de “I Contain Multitudes”, que tomaba su título de un verso del poema “Song of Myself” de Walt Whitman.

Las tres pueden escucharse de forma gratuita en el canal de YouTube de Dylan y en otras plataformas de streaming de música.

Aunque hasta el momento no hay información oficial, los medios especializados suponen que las tres canciones formarán parte de la decena de temas que integrarán “Rough and Rowdy Ways”.

En la web oficial de Dylan se indicó que el álbum estará disponible como doble disco y como doble vinilo.

Se tratará del 39no. álbum de estudio de la carrera de Dylan, y sucederá a “Triplicate”, de 2017, que reversionaba grandes clásicos de la música americana.

El ganador del premio Nobel de Literatura en 2016, quien este mes cumplirá 79 años, tiene prevista una gira este verano por diferentes recintos de Estados Unidos, aunque su realización está sujeta a las disposiciones sanitarias en ese país por la pandemia de coronavirus.

FUENTE: Télam.