Fuerte baja del riesgo país: cae debajo de los 3.000 puntos por primera vez en dos meses

El riesgo país pierde 124 unidades para caer a 2.987 puntos de la mano de sólidos avances de las cotizaciones de los bonos soberanos argentinos Ley Nueva York. El indicador de JP Morgan queda debajo de los 3.000 puntos por primera vez desde el 11 de marzo pasado.

Los papeles de deuda que forman parte del paquete de emisiones que forman parte de la oferta de reestructuración que vencía ayer pero fue extendida hasta el 22 de mayo rondan subas del orden del 2 por ciento.

Los operadores hablan de que la extensión del plazo de conversaciones con los acreedores muestra una predisposición algo mayor del Gobierno a alcanzar un acuerdo que evite un default.

“La extensión de la fecha de vencimiento fue un claro mensaje que el Gobierno esta dispuesto a negociar para lograr un acuerdo y evitar un default . Aunque los tiempos ahora son muy cortos el mercado tomo muy bien el comunicado de Guzmán y eso se ve reflejado en los precios, hubo subas de hasta 10% en los bonos en los últimos dos días”, dijo Mariano Marcó del Pont, de Silvercloud Advisors.

Aunque el avance de los activos argentinos tiene su propio combustible, el contexto internacional al menos no conspira contra esa recuperación. Los principales índices de la Bolsa de Nueva York cotizaban también con moderadas alzas. Los inversores miran atentos los avances y retrocesos de distintos países que intentan relajar sus medidas de distanciamiento social para poner a funcionar sus economías. Además, celebran la esperada recompra de deuda corporativa por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que empieza el jueves próximo.

Las subas de bonos argentinos, sin embargo, no suponen un salto o una apuesta por un acuerdo seguro.

“Es un problema de riesgos asimétricos. Si la negociación fracasa los precios de los bonos pueden perder 10 centavos, si la reestructuración tiene éxito en cambio se puede ganar más”, dijo un operador de un fondo común de inversión local que no está autorizado a hablar en público. “Entonces lo que hace el mercado, dada la extensión de las conversaciones, es ponerle precio a esa diferencia de riesgos, que hay más para ganar que para perder, no es que el mercado apueste por un acuerdo", agregó el mismo operador.

ACCIONES EN ALZA

Los ADR de compañías argentinas que se negocian en Wall Street ascienden un 3% en su promedio en dólares, con alza destacada para YPF, que salta un 8,5%, a USD 4,46, en una jornada en la que el precio del petróleo sube un 6%, a USD 25,74 el barril de crudo ligero de Texas para entregar en junio.

En el plano local, la Bolsa de Argentina operaba con mejoras, en una plaza que se mantiene atenta a las negociaciones para la reestructuración de su deuda soberana por unos 65.000 millones de dólares.

El presidente Alberto Fernández dijo en una entrevista realizada en la víspera quiere “buscar un acuerdo y que la Argentina no vuelva a caer en default”. Además señaló que el país está dispuesto a conversar con los acreedores pero que “no presentaron una contrapropuesta”.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires crecía un 4,5% en pesos, para superar las 40.000 unidades, luego de subir en la sesión previa un 6,6 por ciento.

Argentina extendió la fecha límite para llegar a un acuerdo con bonistas internacionales hasta el 22 de mayo, luego de que al vencimiento original del viernes el Gobierno no logró un apoyo relevante de sus acreedores.

FUENTE: Infobae.