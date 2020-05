Confirmado: Santa Cruz no tiene internados con coronavirus. Los 49 casos fueron dados de alta

El Ministerio de Salud y Ambiente emitió un nuevo informe epidemiológico donde confirmó que al momento, el total de casos acumulados en Santa Cruz es de 49 casos positivos a Coronavirus (COVID-19) los cuales a la fecha todos negativizaron al virus.

Hasta el momento se descartaron 443 casos en la provincia de Santa Cruz. En la provincia seis (6) localidades registran casos positivos desde el inicio de la pandemia COVID-19

34 El Calafate (34 altas definitivas)

6 Río Gallegos (6 altas definitivas)

6 Caleta Olivia (6 alta definitiva)

1 Puerto San Julián (1 alta definitiva)

1 Pico Truncado (1 alta definitiva)

1 Puerto Santa Cruz (1 alta definitiva)

De acuerdo a las muestras estudiadas resultaron

1 de Piedra Buena: Negativo

1 de Los Antiguos: Negativo

1 de Río Gallegos: Negativo

Además se informa el alta definitiva de cinco pacientes de Caleta Olivia que negativizaron a coronavirus lo que lleva a que la provincia no tenga casos activos de COVID-19. La provincia de Santa Cruz continúa en la fase de contención de la pandemia. Al día de hoy Santa Cruz no registra transmisión comunitaria. Los casos: 13 son importados y 36 por contacto estrecho con casos COVID-19 positivo. La edad promedio 43 años, con mayor proporción en hombres (29) que en mujeres (20). En la provincia hay un total de 49 altas definitivas, tasa de alta 100%. No hay casos activos a la fecha.