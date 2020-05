"La Zariband" llegará este próximo fin de semana al programa Pasión de Sábado

Zarina, líder y voz principal de la banda local "La Zariband" confirmó que este próximo sábado 30 de mayo, en la emisión del programa "Pasión de Sábado" se emitirá un video de la banda riogalleguense, tras haber resultado seleccionada por Pablo Serantoni, productor del emblemático espacio de música topical, para difundir a los talentos del interior del país.

“Lo que ocurrió fue que Pablo Serantoni (productor del programa) llamaba al azar, a través de la red social Instagram, yo pedí ayuda para que me etiqueten, y Pablo me convocó. Pude cantar y conversar con él. Luego el volvía a llamar y te contaba si iba a pasar tu video en Pasión De Sábado, y terminamos seleccionados, pudimos charlar, cante de nuevo y me dijo que iban a pasar un video el sábado en el programa”.







Por ultimo destacó: “Lo que yo le pedí en el vivo, es que si podía ser con la banda, es un trabajo en conjunto y quería que aparezcamos todos. Él la verdad que ni un problema, más allá del que canta, los músicos también quieren ser parte de esto. Va a ser algo histórico sea que quede en el recuerdo o que nos habrá puertas el día de mañana. Tenemos grandes expectativas por la proyección que esto no pueda dar. Todas las bandas de movida tropical sabemos que llegar a Pasión de Sábado es proyectarse hacia todo el país. Así que tenemos muchas expectativas".