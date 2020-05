Perito Moreno: "A la gente le faltó el pedido de disculpas de Valeria Casarini"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR el periodista Juan Pablo Ulloa del POrtal de Noticias Informados y Comprometidos comentó “Creo que la carta es un poco política, ayer nos la trajeron y tuvimos la oportunidad de transcribirla. En la carta da a entender que ella no va a cumplir su rol legislativo pero que va a seguir en relación directa con la comunidad”.

Ante la consulta de si habrá sido influenciada la concejal para presentar la renuncia, Ulloa aseguró que “siempre va a quedar la duda. Valeria Casarini no quería renunciar, tuvo que hacerlo porque dijo que moralmente su actividad ya había terminado”.

El periodista admitió también que se espera saber quién reemplazará finalmente la banca que deja Casarini ya que quien continpua en la lista es Raúl Cárdenas, pero que por la situación de la ley de paridad de género, ya se habla de Cinthia Giménez como quien podría sucederla, "aunque hay diferentes lecturas en la comunidad sobre esto" admitió.

Luego destaco la no respuesta del Intendente de Perito Moreno ante la situación, y que no mantiene ninguna comunicación con los medios, El Periodista Ulloa dijo “Mauro Casarini está más preocupado hoy por su seguridad personal, ya que tiene un frente de conflicto co la gente de la UOCRA”.

Tras ser consultado por la liberación de Omar Casarini, familiar de la ex concejal, que agredió a la oficial de policía, el periodista afirmo “Esto lo comunicaron de forma oficial, lo corroboramos con el comisario, hoy lo que más duele es que una persona que ejerce violencia ya está suelta. La carta habla de una falta de compromiso total, dice estar a disposición y Casarini no pidió disculpas ni emitió una palabra”.

Por ultimo frente a la consulta por la oficial de policía agredida por Omar Casarini, Ulloa Concluyó “Se encuentra en su domicilio, tiene que reposar y recuperarse ella, no pensar en el mundo exterior sino en ella misma”.