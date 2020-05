Reconocimiento: Jorge Aviléz se refirió al Día Nacional del Ceremonial

En dialogo con el programa radial EL MEDIADOR, comentó los primeros pasos en su profesión y cómo llegó a estar donde esta hoy, Jorge comentó: “Siempre me interesó la actividad, tras largos años de trabajar en el corralón. Me entreviste con el intendente con quien solo hablaba por teléfono. Tras charlar con él me dijo de pasar a ceremonial y yo le dije con miedo que si me iba mal que me mande de nuevo a mi trabajo anterior. A partir de ahí conocí a mucha gente”.

Luego agregó “Luego de empezar a hacerme más fuerte en la profesión, empecé a tomar cursos en buenos aires en años donde ceremonial y protocolo no se cursaba y no existía la carrera. Después empezó a tener más relevancia la licenciatura de Relaciones Públicas, que tiene cierta similitud con ceremonial”.

Ante la pregunta sobre el desarrollo y las características que presentan otros ceremoniales en la provincia explicó “Yo creo que estamos carentes, me incluyó, en cuanto a capacitaciones, cursos o jornadas. Me gustaría más que desde la órbita del gobierno pudieran llamar a jornadas de perfeccionamiento y práctica. Yo pude visitar al intendente Grasso en una jornada y me llevo como su ceremonial, me entreviste con colegas y uno se da cuenta que hay cosas por pulir”.

Por último sostuvo “Pasa por una necesidad propia, por el hecho de buscar perfeccionarse en diferentes ramas que tiene la profesión, en mi caso me afiance cuando empecé a hacer el ceremonial social. Además el punto culmine en mi carrera y mi vida fue pasar de Ceremonial provincial a nacional y poder acompañar a la Presidenta”.