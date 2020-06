Aerolíneas Argentinas informó a sus empleados el plan de suspensiones

A través de un mensaje interno, la empresa Aerolíneas Argentinas comunicó esta mañana oficialmente a sus empleados su plan de suspensiones. Según la propuesta de la empresa —que había trascendido el domingo por la tarde— ingresaran a esta modalidad de suspensión unos 7.500 trabajadores de los 12.000 que tienen la línea aérea. Durante junio y julio cobrarán una “asignación no remunerativa”.

La empresa lo implementará de acuerdo al artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, donde considera prestación no remunerativa a las asignaciones que se entregan en compensación por suspensiones no imputables al empleador, lo que implica que esas sumas no pagan aportes y contribuciones. La empresa aclaró que junto a la asignación se realizará el aporte normal a la obra social. Los gremios informaron que aún no recibieron la convocatoria de la empresa a una reunión

Desde Aerolíneas indicaron que esa suma va a superar el 75% del salario y que convocarán a una mesa de trabajo a los representantes de las seis asociaciones sindicales que nuclean al personal de la compañía para alcanzar un acuerdo.

Esta mañana, los gremios informaron que aun no recibieron la convocatoria de la empresa a una reunión. “En principio no estamos de acuerdo con las suspensiones, pero hay que ver cuáles son los términos y plazos”, señaló a Infobae Ricardo Cirielli, secretario General de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA).

“La crisis sanitaria que atraviesa el mundo es un hecho inédito que dio lugar a la mayor crisis del sector aerocomercial de la historia. En este tiempo, experimentamos una caída en nuestros ingresos del orden del 97%, quedando prácticamente sin otro auxilio financiero que los aportes que recibimos del Estado Nacional”, explicó la empresa en el mensaje.

“Desde lo financiero la compañía postergó pagos no esenciales, negoció con proveedores de combustible la postergación de deudas y pago de cuenta corriente y se encuentran en tratativas avanzadas para reprogramar pagos con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil y con el Banco de la Nación Argentina. Asimismo, también se pospusieron pagos de alquiler de aeronaves”, agregó.

En su comunicado, Aerolíneas Argentinas destacó a sus empleados que la empresa logró el pago de los sueldos en tiempo y forma en los meses de marzo, abril y mayo, que se abonará normalmente el cuarto día hábil del mes de junio.

Según detalla el texto, esta medida permite la asignación de recursos al mantenimiento de la flota, el aseguramiento de la cadena de abastecimiento de repuestos y el pago de reparaciones de aeronaves, lo que consideró “impostergable” para el retorno de la operación, que se prevé para septiembre.

“Seguramente muchas aerolíneas no podrán superar la crisis que atraviesa la industria. Por eso, tenemos que adoptar todas las medidas necesarias para que Aerolíneas Argentinas logre salir de esta situación y pueda tener un destino de crecimiento y desarrollo. Ese objetivo es el que perseguimos todos los días”, concluye el comunicado.

Pablo Ceriani, el presidente de Aerolíneas Argentinas, publicó el texto completo que recibieron esta mañana los empleados en su cuenta de Twitter. Y agregó que los vuelos especiales de repatriación que viene realizando la continuarán de acuerdo a los cronogramas planteados. También seguirán adelante las operaciones a China. Este lunes comenzó la tercera fase con 15 nuevos vuelos previstos que transportarán insumos médicos al país.

FUENTE: Infobae.