En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, el diputado nacional Gustavo “Kaky” González habló sobre la condena a Cristina Kirchner y la actualidad del peronismo.

En primer lugar, González manifestó “mucha tristeza” por la decisión de la Corte Suprema, a la que calificó como “un ataque a la democracia”.

“La semana pasada Cristina estuvo en un canal de televisión donde hizo una entrevista en la que habló de la militancia, del peronismo, de cómo se tenía que rearmar, y también daba la noticia de que iba a ser candidata a diputada provincial por la tercera sección de Buenos Aires. Después de eso viene lo que saca la Corte Suprema”, apuntó.

En este contexto, consideró que “es un momento de mucha toma de decisiones” para el peronismo.

“Si había divisiones, si había internas esto lo que va a hacer es agrupar absolutamente a todos. Seguramente en el transcurso de los días habrá reuniones y convocatorias a ver cómo se va a seguir hacia adelante”, manifestó.

Y agregó: “Yo creo que también es lo que empieza a preocupar al gobierno nacional”.

El diputado lamentó que no se haya alcanzado la unidad antes de conocerse el fallo. “Tendría que haber pasado antes tener una convocatoria mucho más amplia. Son cuestiones de tiempo, de conversar”, expresó.

Por otro lado, González aseguró que Cristina seguirá teniendo peso político porque “es la máxima dirigente que expresa todos los sentimientos y los valores del peronismo”.

“Más allá de que la inhabiliten, que la condenen, ¿quién puede creer que Cristina no va a seguir ligada a la política? Seguramente que nos va a dirigir a todos y eso también nos da mucha tranquilidad”, afirmó.

En relación a la estrategia electoral del peronismo en la provincia de Santa Cruz, el diputado dio a entender que habrá lista de consenso. “Creo que con esta situación que pasó, sería lo mejor”, afirmó.

Por último, dijo no tener intenciones de renovar su banca como diputado y que al finalizar su mandato se lo encontrará “acompañando y militando”.

“Yo no estoy por un lugar que quiera renovar o ver en qué lugar me va a tocar estar. Uno salió de la militancia y también lo digo con mucho orgullo. Mi mandato se termina el 10 de diciembre y apenas finalice me van a ver nuevamente trabajando desde el lugar donde salí que es el puerto”, afirmó.