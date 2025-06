La diputada nacional Ana María Ianni rechazó el fallo de la Corte Suprema que condena a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión y le prohibe el ejercicio de cargos públicos.

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Ianni aseguró que el fallo es “aberrante” y que, a pesar de la “tristeza y angustia” que se vive en estos momentos, el peronismo “está más vivo que nunca”.

“Es una locura lo que ha pasado. Yo hago un juego de palabras: El fallo donde falló la justicia, pero falló porque la erró muy mal”, afirmó.

“Aceleraron todos los procesos porque ella dijo que iba a ser candidata. La jurisprudencia tendrá que dar cuenta de esto que han hecho porque es aberrante, aún para los que no tenemos formación jurídica”, agregó.

Ianni aseguró que “quieren acallar” a Cristina Kirchner violentando al sistema democrático.

”La meten presa para no tener que competir con ellas en las urnas también acallando la democracia porque esto es un acto realmente de violencia contra la democracia en nuestro país”, manifestó.

“¿Por qué no compiten en las urnas? ¿Por qué no dejan que la gente exprese con su voto a quien quiera que gobierne? ¿Por qué estos artilugios infundados que no tienen ningún tipo de razón?”, se preguntó.

Y añadió: “Hoy nuestra prioridad es enfrentarnos a Milei por las políticas antigobierno que está llevando adelante y porque además está la democracia en peligro y nosotros la vamos a defender”.

En ese sentido, aseguró que la condena a Cristina “no es ningún fin ni del kirchnerismo ni de ninguna corriente dentro del peronismo”.

“La postal de ayer me parece que es significativa. Distintos dirigentes del peronismo estuvieron en el PJ Nacional y los que no pudimos estar físicamente lo hicimos llegar a través de distintas formas, pero unidos todos, parte de una misma causa que era acompañar a Cristina y sostener que el peronismo está más unido y más vivo que nunca”, expresó.

Además, consideró que es momento de “tomar el bastón de mariscal”, como había pedido Cristina años atrás.

“No lo dice ahora que hay una sentencia y que la quieren llevar presa, lo viene diciendo hace años y nosotros por ahí nos mirábamos de costado, nos mirábamos de reojo y perdimos tiempo. Ahora, de golpe y porrazo, tenemos que madurar y hacernos cargo”, expresó.

Ianni aseguró que “de todas las crisis se crece y se aprende” y el peronismo saldrá fortalecido. “En el fondo uno siente en esta tristeza la fuerza para seguir para adelante”, manifestó.

En esa línea, dijo que tras conocerse la decisión de la Corte, en Calafate “no hubo una convocatoria formal, pero la Casa Peronista estaba abierta y nos fuimos encontrando porque sentíamos que teníamos que estar allí porque es nuestro lugar de pertenencia, porque nos identifica, más allá de nuestras diferencias y similitudes; somos peronistas y tenemos que seguir defendiendo a los argentinos y argentinas de este gobierno nefasto de Javier Milei”, afirmó.

Y concluyó: “El único proyecto político, nacional y popular que puede sacar a Argentina adelante nuevamente es el peronismo”.