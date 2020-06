Sueño cumplido: La Zariband llegó a "Pasión de Sábado"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR lo explicó la cantante de la banda, Zarina Giardino y dijo: “Las redes sociales explotaron, nos mandaron material de radios de Santa Fe, nos pidieron videos mandando saludos, cantantes y otros artistas nos llamaron. Yo estaba trabajando y me quería ir, estaba súper nerviosa y la gente me felicitaba y me reconocían”

Luego fue consultada por el tema que pasaron en la pantalla de América, en el programa de Pasión de Sábado y explicó: “Es un tema que armó toda la banda, lo siento muy importante y lo elegimos entre todos ese tema en particular, es muy importante: somos ocho, no soy yo sola, estamos todos muy unidos y el grupo se hace fuerte. cantamos desde 2017 juntos”.







Además la cantante comentó que las repercusiones fueron muy importantes y explicó: “Nosotros hacemos cumbia santafesina y nos llamaron de allá, de varias radios, desde Buenos Aires nos ofrecieron viajar y un lugar donde quedarnos. En la provincia nos pusieron mensajes en las redes desde todas las localidades, fue todo una locura”.

Por otro lado, ante la situación de pandemia, la cantante comentó un movimiento solidario organizado por la banda y afirmó: “Hacemos un sorteo de varios premios, entre ellos un cordero y la forma de participar es donando 3 alimentos no perecederos para aquellas personas que están sufriendo la pandemia, y pueden participar en todas las redes de la Banda”. Los interesados, pueden ingresar a su página de facebook para mayor información.