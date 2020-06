Concejo Deliberante de Perito Moreno: Aún se espera la definición de quien reemplazará a Valeria Casarini

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el concejal de Perito Moreno, Matías Treppo dijo que no han recibido una notificación de la Junta Electoral, pero ya han enviado toda la documentación correspondiente. Esperan que en el término de diez días haya novedades. “Esperaremos la resolución de la justicia y veremos quién asume de acuerdo al orden que se presente en la lista de sucesión”.

Ante la consulta por la resolución de la Justicia, el concejal Treppo manifestó: "En este caso la ley hace alusión al segundo lugar porque no había paridad al momento de la creación de la ley. Se sobre entiende que por estos instantes deberían haber notificado a Giménez (Cinthia Gimenez candidata en tercer lugar del partido SER) y es ella quien tiene que decir si va a ir o no. No es una cuestión de caprichos ni nada, sino de paridad y de la ley, todo aquel que trabaja con la cuestión de paridad debe aplicarlo de esa manera”.

Por último se refirió a la situación de la ciudad tras la renuncia de Casarini y Trepo afirmó “Creo que se siente en la localidad que aquello que hacemos tiene sus consecuencias, siempre hay que respetar todo lo que tiene que ver con el marco activo, nosotros somos los que damos el ejemplo y los que tienen que hacer cumplir las normas.”