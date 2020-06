Regreso al trabajo de la administración pública: ATE pidió cumplimiento de los protocolos de seguridad

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, la secretaria general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Santa Cruz, Olga Reinoso, explicó sobre la vuelta al trabajo tras la pandemia en la administración pública que "deberán garantizarse todos los protocolos" ya que caso contrario "no se vuelve".

"En un principio planteamos los comités de crisis, para entender la mirada de los trabajadores y analizar cómo iban a volver a reanudar las actividades en las áreas esenciales. Controlando esto, si faltaban o no los elementos de higiene, como se cumplían los protocolos y demás. Luego cuando se empezó a flexibilizar la cuarentena respecto a las actividades económicas, empezamos a plantear la vuelta al trabajo y la apertura de la comisión”.

Además agregó “Hay protocolos ya reglamentados, pero no se trata de solo cuidar a los trabajadores sino también a la gente que pueda tener algún contacto con eso”.

Ante la consulta sobre la permanencia de solo el 50% de trabajadores en un espacio, la secretaria general de ATE, dijo: “Nosotros tenemos una propuesta con respecto a eso: nos vamos a enfocar en el análisis epidemiológico de los grupos. Tenemos varias aristas en donde tenemos que poner la mirada, hay grupos de riesgo que no van a volver al trabajo y en nuestro caso estamos en contra del trabajo en la casa”.

Por último, se refirió a una posible fecha del regreso paulatino de los trabajadores a la actividad y afirmó que "lo expuesto en el decreto es que todo se tiene que adecuar al establecimiento del protocolo. La fecha no la definimos nosotros. Nosotros como organización sindical decimos que si no existen estos protocolos no va a haber vuelta al trabajo. Es la mirada que vamos a poner en absolutamente todo, hay áreas del estado que tienen que funcionar y tenemos que cuidar a los trabajadores”.