Ginés González García: “Siempre dijimos que si había que retroceder lo íbamos a hacer”

El ministro de Salud de la Nación Ginés González García, analizó el momento crítico que vive la Argentina en medio de la pandemia por la enfermedad COVID-19 y se mostró preocupado por el incremento de casos registrado en los últimos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“Todo el esfuerzo que hicimos en cuarentena se puede dilapidar en pocos días. Yo sé que la gente está cansada. Llevamos más de 80 días de aislamiento y yo también estoy cansado, pero no debemos tirar por la borda el trabajo realizado e hipotecar nuestro futuro”, destacó el ministro en una reunión virtual convocada por la Red Argentina de Periodismo Científico (RADPC).

Lejos de tomar futuras medidas de flexibilización, el ministro destacó que hay que hacer una intensificación de las medidas ya adoptadas porque “al principio de la pandemia no conocíamos el potencial de contagio y no había evidencia de la circulación comunitaria del virus SARS-CoV-2”.

“Las condiciones actuales del aislamiento y de las medidas a adoptar por los países, son las que determina la evolución de la pandemia. Hemos actuado desde el principio sin ninguna especulación política, trabajando sin límites geográficos, jurisdicciones o políticas sanitarias aisladas. Es común escuchar decir que la Argentina tiene un sistema sanitario muy fragmentado. Pero en la actual pandemia les puedo asegurar que hemos trabajado en forma coordinada con las 24 jurisdicciones del país, como nunca antes lo hicimos y por ello me siento muy orgulloso. Estoy en permanente comunicación con los ministros de Salud de los países vecinos, como así también con los ministros provinciales y gobernadores, como el de Chaco, Córdoba y otros. Estamos analizando y conversando con todos los actores de esta situación”, remarcó el funcionario.

Ginés advirtió que los contagios están en crecimiento debido a que este virus genera una enfermedad de transmisión respiratoria que tiene su pico en la última semana de junio y primera de julio, que son las semanas en el calendario epidemiológico más críticas.

Y destacó: “El problema más grande que tenemos hoy ocurre en el AMBA y el incremento de contagios que se observó en los últimos días. Estamos preocupados y tomando todas las medidas para evitar más contagios.

También estamos atentos a la explosión de casos en distintos puntos del país como el de Necochea, Colón o Formosa. Es por eso que no descartamos volver a fases anteriores del aislamiento. Siempre dijimos que si había que retroceder lo íbamos a hacer. Y por eso hay que ser hoy muy cuidadosos. La circulación del virus en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene una potencialidad de crecimiento brutal. Y es un factor de expansión a nuestros propios habitantes en el resto del país. Ayer pasé con el auto por el Once y vi una ciudad casi normal. Me parece que tenemos que ser cuidadosos: lo que no hagamos hoy, se paga en 14 días. El problema por su magnitud es el AMBA. Si se nos va de las manos, la cuestión tiene otra complejidad".

Respecto a la pregunta si existe una cantidad determinada de contagios o fallecidos para volver a endurecer la cuarentena, Ginés explicó: “Yo no soy esclavo de los indicadores, aunque obviamente vemos la disponibilidad de camas de terapia intensiva (TI) y la entrega de respiradores a todo el país. Respecto de las internaciones por COVID-19 notamos que los pacientes permanecen un promedio de 19 días internados y que la fase de mayor gravedad se da entre el octavo y noveno día en TI. La variable fundamental es la diseminación de los casos, evaluar cómo está el primer anillo del conurbano bonaerense, el más cercano a la ciudad. Hay que pensar que el conurbano tiene mucho menos recursos que la ciudad de Buenos Aires. Desde una menor estructura sanitaria, como también menor estructura logística como hoteles u otras dependencias para aislar a los casos positivos”.

Respecto a la interrelación de los sectores públicos y privados en medio de la pandemia, Ginés se sinceró y admitió: "Tendría que haber insistido más, en los niveles locales, en la organización e interrelación de lo público y lo privado. En Capital Federal, por ejemplo, el ministro de Salud (Fernán Quirós) habla siempre de las camas disponibles en terapia intensiva del sector público, pero no hay ningún otro lugar que tenga una oferta privada tan generosa y potente, además de contar con los hospitales de la universidad y los sindicales”.

Ginés deslizó que a nivel internacional se avanza en forma lenta respecto a medicamentos, vacunas y estudios científicos como el Solidaridad, donde Argentina es parte activa. “El ensayo clínico Solidarity (de la OMS) anda más o menos. La OMS no nos mandó todavía un antiviral para una de las cuatro ramas. Pero no hay ninguna cosa contundente, ni siquiera una anécdota. En cambio, parecería que el tratamiento con suero de personas con sueros de personas que hayan padecido la enfermedad reduce las complicaciones. Le tengo fe”, dijo.

El Ministro de Salud también se refirió al COVID-19 a nivel mundial y los aciertos y desaciertos que tuvieron distintos países y también organismos internacionales sanitarios como la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Observamos que el todo el esquema del multilateralismo internacional se ha debilitado por la pandemia.

Hubo y hay una batalla política mundial sobre las culpas respecto a este virus. El rol de la OMS ha sido cuestionado y como los seres humanos ha tenido aciertos y ha cometido errores. Su desempeño no ha sido el más efectivo. Pero Argentina cree en el multilateralismo y en las entidades mundiales como la OMS. Países y también revistas científicas prestigiosas como The Lancet o The New England Journal of Medicine debieron retractarse de publicaciones efectuadas”, ejemplificó el funcionario que destacó en la entrevista grupal el rol del periodismo científico en medio de la pandemia y abogó para que ocupe más espacio en los diferentes formatos informativos.

“En la península ibérica también vemos dos situaciones totalmente diferentes y ejemplificadoras de cuando se trabaja en forma coordinada en una pandemia y cuando no. Portugal realizó las medidas de aislamiento en forma coordinada con todos los sectores sociales, sanitarios y políticos. Y les resultó. Pero en cambio España no se puso de acuerdo y los resultados están a la vista” [N.d.R: Portugal tiene 36.000 contagios y 1500 fallecidos, en cambio España suma 290.000 contagios y 27.000 muertes].

A modo de conclusión, Ginés se alegró de la ponderación que realizó la revista Time a la Argentina al destacarla entre los 11 países de distintas regiones del planeta por su respuesta ante la pandemia del nuevo coronavirus. Nuestro país es el único representante latinoamericano entre los elegidos“.

Y sobre la repetida extensión de la cuarentena enfatizó: “Yo entiendo que la mayoría de la gente no acepte la extensión de la cuarentena, pero es por el bien de todos. Nadie valora lo que no ve. Cuando uno hace prevención como la que hicimos, y lo hace muy bien, realmente lo peor no sucede, o todavía no sucedió.

Entonces se tiende a debilitar la idea de la prevención y del cuidado. Pero hay que volver a esta idea de generar la conciencia colectiva para obtener buenos resultados. Tenemos que pensar que esto va a pasar y lo vamos a hacer más rápido si cumplimos con responsabilidad”.

"Aquí no hay libreto ni libretista. Nosotros la acertamos en grande y aprendimos de los errores de los otros. Ahora hay que volver a generar la conciencia colectiva que nos trajo tan buenos resultados”, finalizó.

FUENTE: Infobae.