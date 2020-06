Perito Moreno: La minera Newmont dejaría de pagar becas a estudiantes santacruceños

En dialogo con el programa radial EL MEDIADOR, Fabiana Haro, madre de una de las becadas por la empresa New Mont, explicó el por qué se le quitaron las becas y los pagos a los diferentes chicos que formaban parte del proyecto y dijo: “Les quitaron las becas para dejar de pagarles y solventar otros gastos. A mi hija la ayudaba a cubrir sus estudios en Córdoba y ahora se la quitaron y no nos pagan más, algunos cobraron marzo y abril y otros no cobraron desde marzo hasta hoy”.

Además, Fabiana agregó que "la empresa tiene la decisión tomada con su nuevo convenio sobre la baja de las becas y la suspensión de los pagos”.

Por otro lado, Macarena una de las damnificadas dijo que se recibió de profesora de Educación Física y AHORA está "estudiando una Licenciatura, el beneficio de la beca me ayuda más que nada en cuanto a transporte y fotocopias que son sumamente caras. Nosotros queremos que si somos 50, se nos otorgue la beca a los 50 no a un porcentaje solamente, ni que tampoco no nos den explicaciones de por que reducen las becas”.