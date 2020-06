Aporte solidario no tuvo tratamiento en la Legislatura: "No pasó nada, otra vez la decepción"

Así lo manifestó la Vocal por los Pasivos de la Caja de Previsión Social (CPS), Viviana Carabajal. Aseguró que nuevamente no hubo novedades en la Cámara de Diputados. "Esta situación no da para más" aseguró la representante sobre el quite que le hacen a 1.500 jubilados.