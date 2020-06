Plan Argentina Construye: licitarán 86 unidades habitacionales en el Barrio PROCREAR

A través de una videoconferencia, la gobernadora Alicia Kirchner y la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa firmaron un convenio para la inclusión de la provincia en este programa federal de inversión pública que tiene como propósito dar respuesta a la emergencia socio sanitaria en el contexto de la pandemia de coronavirus.

“Argentina Construye” propone atender los déficits de vivienda, de infraestructura sanitaria y de equipamiento urbano, mediante la financiación de proyectos que vinculen a organizaciones de base, municipio y la Provincia. A través de estos proyectos, será posible dinamizar la obra pública, privada y de todas las industrias relacionadas a la construcción, colaborando en la generación de trabajo para santacruceños y santacruceñas.

En este sentido, desde el Ministerio informaron que se realizará la licitación de las 86 viviendas correspondientes a este Barrio en la capital provincial. "Es una muy buena noticia" aseguró Javier Arias, aunque agregó "creemos que se trata de los departamentos que ya están casi terminados y que sólo faltan entregar".

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el presidente de la junta vecinal del barrio PROCREAR, Javier comento sobre la búsqueda de que estas viviendas deshabitadas sean entregadas a las familias con mayores necesidades, frente a esto aseveró que luego de caminar el barrio ratificaron que "esas viviendas están deshabitadas siempre. Seguimos pidiendo que estas viviendas se entreguen lo antes posible y para que las familias puedan dejar de pagar el alquiler y tener su casa propia”.

Por otro lado, el presidente de la junta vecinal del barrio Procrear, comentó sobre si las viviendas pertenecen a los bloques de departamentos y aseguró: “Si forman parte de estos departamentos, pero también se espera una acción inmediata de autoridades nacionales porque hay 248 lotes con servicios que esperan ser entregados frente al sector de desarrollo urbanístico. Sabemos que hubo sorteos, pero siguen sin entregarse”.

Finalmente Arias se refirió a los kits de limpieza que habían sido comprometidos por el CIC Eva Perón y que no fueron entregados, sobre lo que afirmó: “con eso los vecinos están enojadísimos, cuando pasaron por el barrio muchas familias no estaban. A raíz de eso nos contactamos con el Ministerio de Desarrollo y se comprometieron a darnos el kit completo, pero todavía no lo hicieron. Tenemos vecinos con sueldo congelado y las cuotas de la vivienda siguen subiendo, necesitamos que nos den una respuesta respecto a esto”.