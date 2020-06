"YPF tiene que cumplir con las inversiones comprometidas, que abra una oficinita es lo que menos me preocupa"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el titular de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga se refirió a la gestión de YPF en la provincia, y opinó sobre el anuncio de la petrolera de abrir una oficina operativa en la provincia, sobre lo que dijo "es lo que menos me preocupa" y aseguró "la empresa tiene inversiones comprometidas y que no ha cumplido. Si abre o no una oficinita con más o menos secretarias, es lo que menos me preocupa".

"La caída en las inversiones producto de la determinación de que sean dirigidas solo hacia Vaca Muerta, muchos de los problemas económicos es por el poder de amigos” denunció SOloaga, en referencia al gobierno del ex presidente Mauricio Macri "y sus amigos todos los que resultaron favorecidos por esta falta de inversión en el sector".

Por otro lado, Jorge Soloaga se refirió a la necesidad de ponderar el trabajo y afirmó que en 2015 desaparecieron trabajadores por la caída en la actividad, familias desprovistas por la implementación de máquinas. "En las asambleas que hemos tenido, convocadas para accionistas, hemos cuestionado las políticas del directorio con gente vinculada al gobierno de Macri. Hoy escuchamos a Nielsen presentarse en Nueva York, con un valor determinado, y después habla de reducir trabajadores y quitar puesto de trabajos porque no alcanzan con los valores”.

Finalizando, el titular de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco se refirió a las primeras reuniones del Consejo Provincial Hidrocarburífero y aseguró "espero más" y agregó "el primer encuentro fue bastante neutro, por ser bueno lo digo. Yo hubiese preferido que se generara sostenimiento de pequeñas y medianas empresas, lo único que hacen es liberar un ajuste sobre el ajuste en esas empresas y siembran una situación alarmante. Las pequeñas empresas generan trabajo, y con éstas determinaciones para la quita del 40 por ciento de trabajadores para descontar haberes y manipulación económica, termina siendo un manoseo que no termina en nada. Hubiera preferido que lo resuelva el Consejo Hidrocarburífero”.