Enrique Mansilla será declarado "Ciudadano Ilustre" de la ciudad de Río Gallegos

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Enrique Mansilla comentó su alegría por la distinción y dijo que "mucha gente me preguntaba si me iba a postular a algo, pero no, a mi me gusta trabajar desde afuera y con el cariño y respeto de los vecinos de la ciudad”.

Tras la consulta sobre el acto o la oficialización de la entrega por la distinción del ciudadano ilustre, Enrique Mansilla aseguro: “Todavía no me han dicho nada, hay otro proyecto para nombrar una calle por Omar Cáceres, así que calculo que si no es en esta sesión será en la otra. Mucha gente me escribió y me mando su cariño, son cosas que te motivan y te dan mas ganas de trabajar”.

Por ultimo, tras la consulta por su distinción y el significado de ser ciudadano ilustre, Enrique concluyó: “Uno tiene que tomarlo como algo lindo, pero con una responsabilidad muy grande. Hay muchos ojos que te miran y saben tu rol, es una tarea cumplida que uno tiene que mantener y tenemos que seguir trabajando por esta senda”.