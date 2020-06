Caso Maillo :"Ellos van a tener la condena que se merecen"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Natacha Schupbach, sobrina de Vicente Maillo el vecino de Río Gallegos asesinado en 2017, comentó la actualidad sobre la instancia judicial y dijo: “Nosotros no tenemos dudas con respecto a los culpables. Es irrefutable la participación de todos, todos sabían del plan, todos fueron parte. Todos sabían lo que se iba a hacer. Contrataron y trajeron un sicario, lo alojaron, habrá que esperar qué estrategias tendrán los abogados”

"No hay pruebas de lo que ellos plantean y me va a encantará ver con qué van a pretender salir o qué van a inventar. Hubo una nota en la que Telleldin hablaba de la codicia y violencia de género, no sé qué pretendía, acá todos nos conocen”.

Por otro lado, la sobrina de Vicente Maillo comentó su tranquilidad como familia. Consideró "es importante que nosotros podamos perdonar, porque sino no tenemos paz". Dijo tener en claro quiénes son los protagonistas y dijo: “Nosotros no tenemos nada que ocultar, todo lo contrario, caminamos con la frente en alto."



"Nosotros con Vicente éramos muy compinches, nos cuidaba, nos hacíamos reír y la verdad que se lo extraña mucho. Nos vamos a dormir tranquilos por suerte", finalizó.