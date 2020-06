Máximo Kirchner: "Tenemos que evitar caer en imprudencias que no son buenas"

El presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, llamó hoy a sus pares del arco político a "evitar caer en imprudencias que no son buenas" y advirtió que "las expectativas mal generadas, después generan más enojos", en relación a las críticas de algunos sectores a la extensión del aislamiento por la pandemia de Coronavirus.

"Uno escucha y es como que se busca instalar la idea de que el gobierno decidió entrar en cuarentena temprana o en -cuestionar- los tiempos de la misma. No es la misma cuarentena la del principio que la del fin", remarcó el diputado en el cierre de la sesión que se inició ayer a la tarde durante la que se aprobó por unanimidad el proyecto de ley que crea la Campaña Nacional para la Donación de Plasma Sanguíneo de pacientes recuperados de coronavirus.

Respecto de la cuarentena, Kirchner agregó: "Estamos en una situación donde vamos a entrar de principio a fin; y tenemos que confiar en nuestros ciudadanos, pero es obvio que hay cansancio y dificultades, es lógico".

"Hay que tratar de ser lo más prudentes posible; porque si los hospitales se abarrotan de gente va a ser muy compleja la situación; tratemos entre todos de tener paciencia”, dijo.

"Se dice que se entró tempranamente. Pero Argentina actuó correctamente, y aparte aquella cuarentena fue transversal a la política argentina, por eso decimos que fue correcto", enfatizó tras leer cifras que comparaban la situación de nuestro país con otros.

Dijo también que "daños económicos hubo en todo el mundo" y que "entre la vida y la economía, se elije la vida, aunque esa elección es -en realidad- entre la vida y la muerte".

"Hay que ser prudentes en las declaraciones; acá no se trata de ver quién sabía más que el otro, porque no sabemos más que el otro", en un tema desconocido como el Coronavirus.

A continuación apuntó contra los que critican el aislamiento, aunque evitó polemizar: "A los que dicen cosas como que 'es un negocio la cuarentena', no les voy a decir la frase contraria".

"Estamos en una situación donde vamos a entrar de principio a fin; y tenemos que confiar en nuestros ciudadanos, pero es obvio que hay cansancio y dificultades, es lógico”, agregó.

"Tenemos que evitar caer en imprudencias que no son buenas; porque por ejemplo vemos que algunos comercios abren pero no les va como antes; y es que no podemos inventar los 3 millones de turistas, porque no están, o los adultos mayores que no salen por temor al contagio. Las expectativas mal generadas, después generan más enojos", aseveró.

El presidente de la bancada oficialista agregó: "Tenemos que ver estas cosas, trabajar en conjunto y, aun en las diferencias, no pensar que incentivando el cansancio y el agotamiento va a haber algún tipo de rédito político".

"Hay que tratar de ser lo más prudentes posible; porque si los hospitales se abarrotan de gente va a ser muy compleja la situación; tratemos entre todos de tener paciencia", continuó.

"Eso no significa no poder criticar, pero (que lo hagan) de manera prudente; y buscando una salida para la Argentina. Porque si algo, aparte, hace esta enfermedad es golpear en los lugares más vulnerables", concluyó.

FUENTE: Télam.