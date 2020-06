Sergio Gonal: "El teatro es un hecho maravilloso y hoy tenemos que plantear una realidad diferente"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el reconocido humorista nacional Sergio Gonal explicó que el próximo 4 de julio bajo la modalidad de streaming, presentará su show, un monólogo al que llamó "CuarEterna con Gonal" a través de la plataforma de plateanet.com.ar

“Nos ponemos delante de una cámara de televisión y lo hacemos tratando de simular lo que podría ser la llegada al teatro. El teatro es un hecho maravilloso y hoy tenemos que plantear una realidad diferente” sostuvo el humorista.

Por otro lado, el artista se refiere a una nueva experiencia delante de un dispositivo sin aplausos y sin presencia y sostuvo: “Uno espera un rebote un feedback y eso no va a estar. También me sorprendió que sacaron entradas de España o de Estados Unidos y me dejó bastante helado. Va a ser extraño pero va a ser toda una experiencia”.

Sergio además explicó cómo será el acceso y la forma de acceder al show vía streaming tras comprar su entrada y concluyó: “Una vez que entraste y compraste, te avisa qué hora y se activa una cuenta regresiva que vas siguiendo hasta que empieza la obra”.

COMPRA TU ENTRADA AQUI

ENTRADA AL SHOW DE SERGIO GONAL