Creación del concejo municipal de la mujer y las diversidades en El Chaltén: "Creemos que es el momento"

Lo aseguró la concejal de la localidad de El Chaltén, Antonella Marengelli, del partido Encuentro Vecinal. En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, la concejal sostuvo buscar llevar hacia adelante la localidad con perspectiva de género y dijo: “Buscamos herramientas de accionares conjuntos, somos una de las localidades que todavía no cuenta con una comisaría de la mujer. Es necesario para llevar adelante una sociedad con temas tan delicados como este”.

Por otro lado, la concejal Marengelli se refirió a la necesidad de velar por los derechos de las mujeres y comentó: “Tenemos un gran grupo de mujeres trabajando, queremos trabajar en prevención y traer información al pueblo. No es menor que todas las instituciones acá en el pueblo tienen un protocolo diferente, muchísimas veces pasean a la persona entre una dependencia y otra. La mujer ante este paseo termina desistiendo por sentirse expuesta y no protegida.

Ante la consulta sobre la búsqueda de institucionalizar y el hecho de que muchas localidades no tienen un desarrollo de temáticas vinculadas al género, la concejal Marangelli concluyó: “Hay una gran promoción de Provincia y de la Nación, creemos que es el momento. Hay un montón de leyes para hacer cumplir, que nos amparan. No puede ser que hoy en día hayan localidades y Municipalidades que no consideren o no trabajen perspectiva de violencia de genero o consideración de diversidades. Necesitamos manejar la misma información y que desde un ente protector se sepa que pasos hay que seguir”.