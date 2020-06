Asesino silencioso: Bomberos brindó recomendaciones para prevenir intoxicaciones con monóxido de carbono

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el Ingeniero Pedro Muñoz Subcomisario del área de Investigación de la Superintendencia de Bomberos de la Provincia, habló sobre la necesidad de controlar los artefactos de calefacción de los hogares, así como la correcta ventilación de los ambientes y aseveró “es necesario siempre verificar todo, conductos, caños o sistemas de instalación. Es un asesino silencioso que no discrimina, que no le importa la clase social o si la persona es joven o no, mata igual”.

Ante la consulta sobre cómo las personas son afectadas por la circulación del monóxido de carbono y los síntomas al inhalarlo, el Ingeniero explicó: “Al no tener intercambio gaseoso, no llega oxígeno al cerebro y llega un momento que uno queda inmóvil. El intercambio de aire sigue siendo con el monóxido y si la persona no es hallad, termina falleciendo. Buscaremos contactarnos con Camuzzi, Distrigas o la empresa que sea para lograr bien las limpiezas y las prevenciones necesarias”.







Por otro lado, el Subcomisario aseguró que "no hay que tener miedo, pero sí ser precavidos" y remarcó "es importante que personal autorizado y matriculado realice las tareas de mantenimiento y control de cómo están quemando los artefactos de calefacción".



“Tenemos que mirar la llama, si la llama no es azul es que está teniendo una mala combustión. Ahí tienen que llamar y hacer una limpieza, la coloración que hay en las paredes y en el calefactor también ocurre. Por ahí la gente por alargar la instalación no toma conciencia de lo que puede llegar a generar.