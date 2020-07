Buscan lograr habilitación de salones infantiles y deportivos

Así lo sostuvo la titular de la Agencia Ambiental Municipal, Yamile Cortés. Señaló que todavía los espejos de agua no están habilitados y que se busca evitar situaciones peligrosas. Admitió que si bien hay un arraigo cultural, se debe evitar el excesivo peso en las lagunas ya que no tienen el grosor suficiente.

Así lo manifestó Claudio Silva, secretario general del SEMCo, en relación a lo poco que se está cuidando la ciudadanía, que ya no usa tapabocas ni barbijos para salir a la calle y no respeta siquiera el distanciamiento social. "Todos están muy relajados como si el coronavirus ya pasó, y esto no es así" sentenció.