Barrio El Puerto: "Lo que queremos los vecinos de la zona es que se desarrolle el sector"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Marcelo Chaile, titular de la Asociación Vecinal del Barrio El Puerto, comentó los detalles del encuentro que mantuvo con el intendente Pablo Grasso y dijo que lo que quiere la gente del barrio "es el desarrollo del sector" y no limitar la discusión al lugar donde se vaya a instalar la obra del nuevo Centro de Monitoreo.

"Hay galpones abandonados y no se hace nada con ellos. Estoy cansado de que nuestro barrio sea dejado de lado, la instalación de un Centro de Monitoreo es un tema importante que tiene que ser consultado con los vecinos, eso está bien. Pero veo que todo se ha limitado al lugar donde se va a realizar esta obra y lo que queremos nosotros es un desarrollo de nuestro barrio” aseguró.

"Tuvimos encuentros positivos con el intendente e ideas nuevas para el Barrio, necesitamos darle vida al barrio. Yo ya estoy cansado, mi viejo nació acá hace 70 años y hay que avanzar y cambiarle la cara al barrio. Veo que hay gente que opina por las redes sociales y plantean del daño estético, que la visual, pero no piensan en un desarrollo integral de esta zona que es hermosa en la ciudad" agregó.

En relación a las conversaciones con otros vecinos respecto de este proyecto, Chaile fue contundente: "Hay vecinos que piensan como yo y otros vecinos con otra visión, no por eso hay que estar peleándose. El que me quiera llamar que me llame, esto es sin filtros. Criticar, critican todos y a la hora de la realidad es otra cosa. Una cosa son las redes sociales y otra cosa es lo que piensan los vecinos. Yo hablo con todos y te digo que no todos están en desacuerdo como dicen algunos".

Chaile reconoció que tal vez "haya que cambiarle la fachada al Centro de Monitoreo, para que se adapte a las características que tiene el lugar de su emplazamiento" pero agregó "de ahí a pedir que la obra no se haga, no me parece. Después de todo, esto lo van a disfrutar todos los vecinos".