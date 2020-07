Angustiante: Riogalleguense está varada en Puerto Natales con su hijo de 7 años y todavía no puede volver

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, desde la casa de unos familiares en Puerto Natales, Viviana Díaz explicó que tiene hipotiroidismo y viajó por cuestiones personales pero que además de los altos costos que le ha demandado todo este tiempo sin poder volver, ahora se suman los remedios que debe comprar por su enfermedad.

"Mi otro hijo de 13 años está en Río Gallegos y hace 4 meses que no lo veo. Está en casa de unos familiares. Desde el Gobierno provincial ponen las trabas y es eso lo que no me permite volver a mi casa todavía, tienen que ver el tema del transporte, sanidad y los protocolos” detalló.

Por otro lado, Viviana fue consultada por la posibilidad que se le había generado de poder regresar el domingo venidero sobre lo que dijo: “Íbamos a salir desde Punta Arenas, teníamos la posibilidad de volver y ahora no nos autorizaron, por el tema de los 4 casos positivos que aparecieron en Río Gallegos. Es desesperante, ya le había avisado a mi hijo y me volvieron a dejar acá”.

“No hay novedades hasta que no se curen los casos que hay en la ciudad, el virus esta en todos lados y si es así no voy a poder volver. Uno acá igual está encerrado y con miedo pero necesito volver a mi casa por mi hijo sobre todo, desde acá no puedo hacer nada en el medio de la frontera, hace 3 meses que estoy como extranjera en otro país y no tenemos plata para mantenernos acá".