La peor noticia: 7 casos nuevos de coronavirus, todos vinculados al festejo del camionero

La interminable ola de rumores que circuló por redes sociales a lo largo de toda la tarde se terminó de confirmar con el reporte oficial emitido por el Ministerio de Salud de la provincia, que finalmente confirmó que hay 8 nuevos casos de coronavirus en la ciudad de Río Gallegos, todos de vínculo estrecho con el camionero que llegó el pasado miércoles 8 de julio a nuestra ciudad capital, y que este lunes presentó síntomas, confirmándose horas después que se trataba de un paciente de COVID-19 positivo.

Según informa el parte de la cartera sanitaria provincial en las últimas horas se procesaron 12 muestras en laboratorios de la provincia de casos sospechosos, de las cuales resultaron 7 positivas a COVID-19 en Río Gallegos y 5 negativas (3 Caleta Olivia, 1 Pico Truncado, y 1 Rio Gallegos).

Respecto a los nuevos casos positivos se trata de contactos estrechos del caso positivo informado al mediodía (el camionero) quienes se encuentran todos internados en el Hospital Regional Río Gallegos.

El equipo de salud está realizando la investigación del nexo epidemiológico y la búsqueda de contactos estrechos adicionales.

Desde el comienzo de la pandemia seis (6) localidades registraron casos positivos a COVID-19:

39 El Calafate (34 altas definitivas, 5 casos activos),

19 Río Gallegos (7 altas definitivas, 12 casos activos),

7 Caleta Olivia (6 altas definitivas, 1 caso activo),

2 Puerto San Julián (2 alta definitiva),

1 Pico Truncado (1 alta definitiva),

1 Puerto Santa Cruz (1 alta definitiva)

EL DURO MENSAJE DEL MINISTRO NADALICH

En su mensaje audiovisual de hoy que se compartió antes del mediodía, el Ministro Nadalich expresó: “Cuando acontece un hecho positivo todo el mundo empieza a preocuparse, es importante que nos preguntemos y tomemos posición porque la conducta de cada uno es la que va a marcar la situación de la comunidad”.

Además el funcionario recordó la importancia de cumplir con las medidas preventivas y actuar con responsabilidad: “Nosotros tenemos que actuar como si ese riesgo fuera permanente. Si sos comerciante, si sos peluquero, tenés una verdulería, cuídate y cuida a tus clientes. No nos enojemos porque alguien llama la atención que estamos teniendo una conducta que no está relacionada con lo que estamos pidiendo. Recordemos que lo que estamos aprendiendo del virus es que, de 100 personas cuando se contagian, 80 no tienen mucha sintomatología y 20 tienen un poco más, pero estos 80 contagian sin darse cuenta”.

En este sentido agregó: “Ustedes han visto, en todo lo que hemos proyectado a lo largo de este tiempo, como un caso de contagio en el medio ambiente pueden ser contagiadas 20 personas y en un ambiente cerrado a 50 o 70 personas. El virus se contagia rápidamente y aprovecha todas las circunstancias”.

Por ello, remarcó: “Si nosotros no tomamos todas las conductas en serio, si vos pensas que es un simulacro lo que estamos diciendo que hagan, estas equivocado. Es en serio. No quiero provocar miedo, quiero llegar al marco de la responsabilidad, no es un simulacro. La conducta la tengo que aplicar”.

También reforzó la noción de cuidarse y cuidarnos: “no estamos para fiestas, no estamos para jugar un partido de futbol, estamos frente a una pandemia, no es un simulacro, es en serio. Pongamos todo nuestro esfuerzo en revisar todo lo que estamos haciendo, cuando salimos a la calle, cuando vamos a un negocio, cuando vamos al trabajo y cuando estamos en familia. Nos va a hacer bien a todos”.